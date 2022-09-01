Что будет влиять на курс гривны осенью: мнение эксперта — Finance.ua

Что будет влиять на курс гривны осенью: мнение эксперта Сегодня 16:03 — Валюта

Что будет влиять на курс гривны осенью: мнение эксперта

В связи с войной расходы на соцпомощь и армию только растут. По расчетам эксперта, даже с возвращением всех налогов дефицит бюджета (учитывая расходы на подготовку на отопительный сезон и армию) увеличится с 5 млрд долларов до ежемесячных 6-7 млрд долларов.

Об этом рассказал финансовый эксперт портала Finance.ua Алексей Козырев.

«Источник покрытия этого дефицита станет бомбой замедленного действия для курса гривны этой осенью. То есть дефицит бюджета — это основной вопрос, который нужно будет закрывать за счет некоторых источников», — подчеркнул эксперт.

По его словам, фактически Нацбанк остается главным поставщиком ресурсов для латания дыр бюджета после поступающих средств в виде международной финансовой помощи и кредитов.

«Западные партнеры обещали предоставить ресурсов на сумму не менее 12 млрд долл. То есть это 2-3 месяца покрытия той дыры, которая сейчас возникает в бюджете. Остальное нужно закрывать за счет других источников. Это означает, что одной международной помощью мы эти вопросы не решим», — отмечает Козырев.

Что будет влиять на курс гривны

1. У нардепов уже есть план увеличения расходной части госбюджета этой осенью, поэтому запланированных Нацбанком максимальных ежемесячных 300 млрд эмиссионных гривен для покрытия этих расходов точно не хватит.

Поэтому регулятору придется увеличить такие эмиссионные вливания до 35-55 млрд гривен в месяц в период октябрь-ноябрь. То есть, это тот период, когда идет максимальная подготовка и начало отопительного сезона. Это создаст дополнительное давление на гривну уже в октябре этого года.

2. Изменения в украинской экономике из-за войны и нехватки валюты на межбанке. Учитывая, что сейчас значительная часть боевых действий проходит на промышленно развитых территориях Украины, которые в мирное время обеспечивают 25-45% всего промышленного экспорта страны, то рассчитывать на значительное увеличение экспорта и выручки от него не нужно.

Поэтому дефицит валюты на межбанке будет увеличиваться. И если в августе Нацбанк продавал еженедельно «чистыми» в среднем 300-500 млн долл., то в сентябре эта сумма может постепенно еженедельно расти до 400-600 долл., а в октябре-ноябре увеличится до 650-800 млн долл.

Это все будет давить на золотовалютные резервы до 18,8-20,6 млрд долл. до конца ноября. Это плохой тренд для оценки перспектив гривны.

«Однако, с другой стороны, когда НБУ на интервенциях продает свою валюту, он практически откачивает с рынка гривню. Поэтому регулятор останется основным продавцом валюты на торгах, что позволит ему диктовать безналичный курс доллара на межбанке», — говорит Козырев.

3. Международная помощь, МВФ, наличный валютный рынок. В октябре полноценно заработает американский ленд-лиз, предусматривающий не только военную, но и прямую финансовую помощь на покрытие дефицита Украины и соцпрограмм правительства.

В связи с поступлением валюты из других международных структур это тоже будет покрывать часть дефицита бюджета, но не весь.

«Поэтому правительству придется усиливать налоговое бремя. Также чиновникам предстоит с сентября ускориться с переговорами с МВФ по поводу нового формата сотрудничества», — отметил эксперт.

Скорее всего Нацбанку, по словам эксперта, в ноябре придется проводить долгожданные интервенции наличного доллара, чтобы помочь банкам обеспечить валютные вклады граждан.

4. Поведение пары евро-доллар, решение ФРС США и ЕЦБ. Украинцы все больше зависят от пары евро-доллар, поскольку все происходящие изменения обязательно отражаются на курсе евро по отношению к гривне.

«Регуляторам приходится все чаще пересматривать процентные ставки, что будет приводить к периодическим валютным ралли по паре евро-доллар. До конца осени ЕЦБ и ФРС США проведут еще по два заседания каждый. В эти дни будет максимальное валютное ралли», — отметил финансист.

Более подробно об этих и других факторах, влияющих на курс валют осенью, смотрите в видео на нашем YouTube-канале.

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