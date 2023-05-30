Доллар ослаб относительно основных валют на фоне дебатов вокруг госдолга — Finance.ua

Доллар ослаб относительно основных валют на фоне дебатов вокруг госдолга
Сегодня, 30 мая, доллар США снизился по отношению к корзине основных валют (евро, фунт стерлингов, японская иена, швейцарский франк, австралийский и канадский доллары), но не отклонился далеко от двухмесячного пика после того, как возникли риски, что соглашение по потолку госдолга может столкнуться с трудностями при утверждении Конгрессом.
Об этом пишет Reuters.
Индекс доллара, измеряющий валюту США по отношению к шести основным валютам, упал на 0,02%, до 104,28. Значение близко к двухмесячному максимуму в 104,42, которого доллар достиг 26 мая. Индекс должен завершить месяц с приростом 2,5%.
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Евро вырос на 0,01%, до 1,0706 доллара, а фунт стерлингов последний раз торговался на уровне 1,2356 доллара, что на 0,04% выше, чем днем ранее. Иена укрепилась на 0,11%, до 140,31 за доллар, достигнув 29 мая шестимесячного минимума в 140,91 за доллар.
Валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг отметила, что помимо любой волатильности, вызванной проблемами потолка долга, ожидания повышения ставок ФРС, вероятно, будут поддерживать спрос на доллар в ближайшем будущем.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивают 60-процентную вероятность повышения на 25 базисных пунктов в июне по сравнению с 26-процентной вероятностью неделей ранее.
Напомним, группа крайне правых республиканцев заявила 29 мая, что они будут выступать против соглашения по повышению потолка долга США, одобренного президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.
Законопроект приостановит ограничение долга до 1 января 2025 года, что позволит законодателям отложить политически рискованный вопрос до президентских выборов в ноябре 2024 года. Это также ограничит некоторые государственные расходы в течение следующих двух лет.
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