Индекс доллара достиг наивысшего уровня за последние два месяца — Finance.ua

Индекс доллара достиг наивысшего уровня за последние два месяца Сегодня 15:41 — Валюта

Индекс доллара достиг наивысшего уровня за последние два месяца

Индекс доллара превысил отметку 104 в четверг.

По словам аналитиков, это имеет признаки того, что экономика США может выдержать агрессивную кампанию усиления монетарной политики Федрезерва, а также критические заявления чиновников центрального банка побудили инвесторов уменьшить ставки на снижение процентных ставок в этом году.

Последний протокол FOMC также показал, что некоторые члены комитета видят необходимость дальнейшего повышения ставок в этом году, в то время как другие ожидают, что замедление роста устранит необходимость дальнейшего усиления монетарной политики.

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По иронии судьбы валюта также выиграла от спроса на убежище на фоне все большей обеспокоенности возможного дефолта США: рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что текущие переговоры о «потолке» госдолга повысили риски того, что правительство может пропустить выплаты по некоторым своим обязательствам.

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