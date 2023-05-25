Индекс доллара достиг наивысшего уровня за последние два месяца — Finance.ua
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Индекс доллара достиг наивысшего уровня за последние два месяца

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Индекс доллара достиг наивысшего уровня за последние два месяца
Индекс доллара достиг наивысшего уровня за последние два месяца
Индекс доллара превысил отметку 104 в четверг.
По словам аналитиков, это имеет признаки того, что экономика США может выдержать агрессивную кампанию усиления монетарной политики Федрезерва, а также критические заявления чиновников центрального банка побудили инвесторов уменьшить ставки на снижение процентных ставок в этом году.
Об этом сообщает Trading Economics.
Последний протокол FOMC также показал, что некоторые члены комитета видят необходимость дальнейшего повышения ставок в этом году, в то время как другие ожидают, что замедление роста устранит необходимость дальнейшего усиления монетарной политики.
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По иронии судьбы валюта также выиграла от спроса на убежище на фоне все большей обеспокоенности возможного дефолта США: рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что текущие переговоры о «потолке» госдолга повысили риски того, что правительство может пропустить выплаты по некоторым своим обязательствам.
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