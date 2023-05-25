Индекс доллара достиг наивысшего уровня за последние два месяца — Finance.ua

Индекс доллара достиг наивысшего уровня за последние два месяца
Индекс доллара превысил отметку 104 в четверг.
По словам аналитиков, это имеет признаки того, что экономика США может выдержать агрессивную кампанию усиления монетарной политики Федрезерва, а также критические заявления чиновников центрального банка побудили инвесторов уменьшить ставки на снижение процентных ставок в этом году.
Об этом сообщает Trading Economics.
Последний протокол FOMC также показал, что некоторые члены комитета видят необходимость дальнейшего повышения ставок в этом году, в то время как другие ожидают, что замедление роста устранит необходимость дальнейшего усиления монетарной политики.
По иронии судьбы валюта также выиграла от спроса на убежище на фоне все большей обеспокоенности возможного дефолта США: рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что текущие переговоры о «потолке» госдолга повысили риски того, что правительство может пропустить выплаты по некоторым своим обязательствам.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Входите, чтобы всегда быть в курсе!
Узнать курс валют
Поделиться новостью