Эксперт дал прогноз, что будет с курсом доллара летом 2023 года. — Finance.ua
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Эксперт дал прогноз, что будет с курсом доллара летом 2023 года.

Валюта
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Летом 2023 года курс доллара в Украине может ослабнуть, гривна продолжит укрепляться, но при определенных условиях.
От чего будет зависеть стоимость валюты уже в ближайшие недели, рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук, передает 24 канал.
Отмечается, что к обесцениванию наличной гривны к доллару может привести плановая девальвация национальной валюты.
«Если это решение будет оттягиваться до июля, то в июне ситуация с курсом будет такой же, как и сейчас», — говорится в публикации.
Как прогнозирует инвестиционный банкир Сергей Фурса, наличный курс доллара в Украине до конца весны резко не изменится. По его мнению, наибольшая стоимость валюты в ближайшие недели будет зависеть от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров.
По другим прогнозам экспертов, курс доллара в Украине к началу лета 2023 г. значительно не изменится даже в случае остановки «зернового соглашения».
По материалам:
УНІАН
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