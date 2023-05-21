Эксперт дал прогноз, что будет с курсом доллара летом 2023 года. — Finance.ua

Эксперт дал прогноз, что будет с курсом доллара летом 2023 года. Сегодня 07:16 — Валюта

Летом 2023 года курс доллара в Украине может ослабнуть, гривна продолжит укрепляться, но при определенных условиях.

От чего будет зависеть стоимость валюты уже в ближайшие недели, рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук, передает 24 канал.

Отмечается, что к обесцениванию наличной гривны к доллару может привести плановая девальвация национальной валюты.

«Если это решение будет оттягиваться до июля, то в июне ситуация с курсом будет такой же, как и сейчас», — говорится в публикации.

Как прогнозирует инвестиционный банкир Сергей Фурса, наличный курс доллара в Украине до конца весны резко не изменится. По его мнению, наибольшая стоимость валюты в ближайшие недели будет зависеть от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров.

По другим прогнозам экспертов, курс доллара в Украине к началу лета 2023 г. значительно не изменится даже в случае остановки «зернового соглашения».

УНІАН По материалам:

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