Доллар немного подорожает: когда украинцам ждать роста курса — Finance.ua

Доллар немного подорожает: когда украинцам ждать роста курса Сегодня 14:04 — Валюта

Доллар немного подорожает: когда украинцам ждать роста курса

На наличном рынке происходят курсовые качели. Некоторые эксперты связывают это с либерализацией валюты, и другие добавляют, что столь динамичное удорожание доллара некоторое время поддерживало панический спрос.

Как сообщает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько для 24 Канала, большая часть этой недели должна пройти относительно спокойно. Кроме того, 26−27 сентября произойдет небольшое укрепление гривны.

«Пиковых отметок стоимость доллара достигла во вторник, когда курс пересек отметку 38,6 гривны за доллар. Отдельные представители рынка тестировали даже уровень 38,75 гривны за доллар. В то же время было очевидно, что за курсовым всплеском должен наступить период коррекции. И он наступил: уже вечером вторника курс опустился до 38,4−38,5 гривен за доллар», — говорит Золотько.

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Она добавляет, что подвижный рост курса некоторое время держался из-за панического спроса.

«На наличном рынке дневные показатели были на 7 — 9 миллионов долларов больше средних уровней. Объем покупки безналичной валюты в первые дни недели достигал 30 миллионов долларов, что вдвое больше обычных показателей», — говорит эксперт.

Однако, по словам Золотько, с 20 сентября ситуация на рынке начала успокаиваться. Объемы покупки валюты населением снизились, а наличный курс, реагируя на сокращение спроса, начал быстро падать.

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К выходным стоимость американского доллара опустилась до 38,1 — 38,2 гривны за доллар. Эксперт уверена, что в течение 26 сентября-1 октября никаких неожиданностей не прогнозируется.

«По моему мнению, на этой неделе курс доллара будет находиться в коридоре 37,7 — 38,5 гривен за доллар», — отмечает Золотько.

Кроме того, она отмечает, хотя стабилизационные процессы на рынке еще не завершены, и колебания курса даже в течение одного дня могут быть достаточно ощутимыми, банкир ожидает небольшое укрепление гривны в первые дни недели. По ее мнению, произойдет также умеренный рост стоимости доллара в конце из-за приближающейся переходной даты и значительных выплат зарплат украинцам.

Телеканал 24 По материалам:

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