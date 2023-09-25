Ситуативные колебания: в НБУ объяснили рост курса доллара — Finance.ua
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Ситуативные колебания: в НБУ объяснили рост курса доллара

Валюта
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Ситуативные колебания: в НБУ объяснили рост курса доллара
Ситуативные колебания: в НБУ объяснили рост курса доллара
Ситуация на валютном рынке в целом остается устойчивой. Рост курса доллара в августе был вызван ситуативными факторами.
Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов комитета по монетарной политике.
«Ситуативный рост колебаний на наличном валютном рынке в августе не изменил тенденции к увеличению срочных вложений населения в гривневые ОВГЗ и депозиты и снижению уровня долларизации сбережений», — говорится в сообщении.
В то же время способность НБУ балансировать валютный рынок оставалась высокой. Благодаря постоянному официальному финансированию, международные резервы Украины удерживаются на высоких уровнях. В конце августа они превышали 40 млрд долларов.

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«Международная помощь позволяет НБУ покрывать дефицит валюты, вызванный войной. Чистая продажа валюты со стороны НБУ была ниже прогноза, а ситуация на валютном рынке в целом оставалась устойчивой», — добавили в Нацбанке.
Благодаря сохранению привлекательности гривны продолжается связывание гривневых средств населения в депозитах, что усиливает способность НБУ сохранять устойчивость валютного рынка.
«При текущем монетарном режиме курсовая устойчивость остается основным якорем для ожиданий экономических агентов, поэтому задача сохранения доверия к национальной валюте крайне важна», — сообщили в НБУ.

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По материалам:
РБК-Україна
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