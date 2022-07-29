Доллар и евро дорожают: какая ситуация в обменниках сейчас — Finance.ua

Доллар и евро дорожают: какая ситуация в обменниках сейчас Сегодня 15:19 — Валюта

По состоянию на 29 июля курс доллара в некоторых обменниках столицы составил 42 грн.

Продать американскую валюту можно в среднем по курсу 41,60 грн/$, евро — 42,20 грн/€.

Купить доллар на черном рынке Киева можно примерно за 42,50 грн, а вот за евро уже придется отдать от 42,95 до 43,30 грн.

Если говорить о банках, то средние курсы валют в кассах банковских учреждений были такими:

доллар США — 39,87 — 41,23 грн (курс на 28 июля — 39,4 — 40,5 грн);

евро — 40,18 — 41,83 грн.

Справка Finance.ua:

снижение курса доллара с уровня 40 гривен на наличном рынке может произойти в ближайшие недели. Этому будет способствовать излишек безналичной валюты на межбанке — так считает экономист, финансовый аналитик Виталий Шапран;

по мнению эксперта Евгения Дубогрыза из CASE, после того как предложение валюты на наличном рынке увеличится, паника утихнет, а гривна вернется к значениям «менее 40 грн/$» и приблизится к официальному курсу. Однако до конца года доллар, скорее всего, будет дальше дорожать.



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