Доллар и евро дорожают: какая ситуация в обменниках сейчас — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доллар и евро дорожают: какая ситуация в обменниках сейчас

Валюта
302
По состоянию на 29 июля курс доллара в некоторых обменниках столицы составил 42 грн.
Продать американскую валюту можно в среднем по курсу 41,60 грн/$, евро — 42,20 грн/€.
Купить доллар на черном рынке Киева можно примерно за 42,50 грн, а вот за евро уже придется отдать от 42,95 до 43,30 грн.
Доллар и евро дорожают: какая ситуация в обменниках сейчас
Доллар и евро дорожают: какая ситуация в обменниках сейчас
Если говорить о банках, то средние курсы валют в кассах банковских учреждений были такими:
  • доллар США — 39,87 — 41,23 грн (курс на 28 июля — 39,4 — 40,5 грн);
  • евро — 40,18 — 41,83 грн.

Справка Finance.ua:

  • снижение курса доллара с уровня 40 гривен на наличном рынке может произойти в ближайшие недели. Этому будет способствовать излишек безналичной валюты на межбанке — так считает экономист, финансовый аналитик Виталий Шапран;
  • по мнению эксперта Евгения Дубогрыза из CASE, после того как предложение валюты на наличном рынке увеличится, паника утихнет, а гривна вернется к значениям «менее 40 грн/$» и приблизится к официальному курсу. Однако до конца года доллар, скорее всего, будет дальше дорожать.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.