Документы в «Резерв+» не будут работать ограниченное время — Finance.ua

Документы в «Резерв+» не будут работать ограниченное время Сегодня 16:43

Документы в «Резерв+» не будут работать ограниченное время

В Министерстве обороны Украины предупредили о том, что документы в «Резерв+» не будут работать в течение некоторого времени.

Причина — 20 марта с 22:00 до 23:30 планируются технические работы в реестре Оберег.

Поэтому электронный военный документ и услуги, связанные с реестром, могут быть недоступны.

Украинцам советуют заранее загрузить PDF-файл документа во избежание неприятных ситуаций во время возможных проверок.

После технических работ все будет работать в штатном режиме.

Напомним, «Резерв+» — это мобильное приложение, разработанное для военнообязанных, выполняющее роль электронного кабинета. В приложении пользователи могут обновлять свои учетные данные и получать информацию из реестра «Оберег».

Справка Finance.ua:

В январе в Резерв+ появилась возможность получить электронное направление на ВВК.

Кроме того, электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр, что позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК.

В Украине упростили процесс оплаты штрафов для военнообязанных, вовремя не обновивших свои данные. Это можно будет сделать без обращения в ТЦК, используя мобильное приложение Резерв+.

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