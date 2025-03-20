Документы в «Резерв+» не будут работать ограниченное время — Finance.ua
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Документы в «Резерв+» не будут работать ограниченное время

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Документы в «Резерв+» не будут работать ограниченное время
Документы в «Резерв+» не будут работать ограниченное время
В Министерстве обороны Украины предупредили о том, что документы в «Резерв+» не будут работать в течение некоторого времени.
Причина — 20 марта с 22:00 до 23:30 планируются технические работы в реестре Оберег.
Поэтому электронный военный документ и услуги, связанные с реестром, могут быть недоступны.
Украинцам советуют заранее загрузить PDF-файл документа во избежание неприятных ситуаций во время возможных проверок.
После технических работ все будет работать в штатном режиме.
Напомним, «Резерв+» — это мобильное приложение, разработанное для военнообязанных, выполняющее роль электронного кабинета. В приложении пользователи могут обновлять свои учетные данные и получать информацию из реестра «Оберег».

Справка Finance.ua:

  • В январе в Резерв+ появилась возможность получить электронное направление на ВВК.
  • Кроме того, электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр, что позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК.
  • В Украине упростили процесс оплаты штрафов для военнообязанных, вовремя не обновивших свои данные. Это можно будет сделать без обращения в ТЦК, используя мобильное приложение Резерв+.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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