Документы из «Дія» перестали принимать на пропускных пунктах Украины — Finance.ua

Документы из «Дія» перестали принимать на пропускных пунктах Украины
Украинцам во время въезда или выезда из страны процедуру упрощала возможность предъявления е-документов в приложении «Дія», но Государственная пограничная служба больше их принимать не будет.
Подробности рассказал начальник отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук в интервью «Интерфакс-Украина».
По его словам, причиной стало то, что сотрудники ГНСУ все чаще выявляли факты подделки программного обеспечения приложения «Дія» и фальшивые документы в нем.
«Так, при попытке пересечь границу мужчина утверждал, что является многодетным отцом, предоставив три свидетельства о рождении в приложении „Дія“. Однако в ходе проверки выяснилось, что человек пытался обмануть сотрудников ГПСУ, демонстрируя фальшивые документы в поддельном приложении», — отметил Матвийчук.
Поэтому Госпогранслужба ввела ограничения на использование приложения при пересечении границы. В то же время Матвийчук подчеркнул, что полный отказ от работы с приложением не предусматривается.
Сотрудникам ГНСУ разрешено принимать электронные документы, подтверждающие инвалидность. Также украинцы могут предъявить документ, подтверждающий статус пенсионера, в частности электронное пенсионное удостоверение.
Матвийчук отметил, что паспорт в приложении «Дія» предназначен исключительно для идентификации личности и не облегчает пересечение границы.
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