Польские перевозчики хотят перекрыть границу с Украиной до конца года — Finance.ua

Польские перевозчики хотят перекрыть границу с Украиной до конца года Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Польские перевозчики хотят перекрыть границу с Украиной до конца года

Польские перевозчики грозятся с ноября перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает Ассоциация Укравтопром со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины.

Уже 3 ноября должна пройти первая акция с участием польских перевозчиков вблизи пункта пропуска Корчева.

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«Акция планируется сроком на два месяца. Причина забастовок — чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС», — говорится в сообщении.

Польские перевозчики требуют:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;

невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

отдельную очередь в Е-очереди для автомобилей на номерах ЕС;

отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к системе «Шлях».

Добавляется, что ранее перевозчики в Польше ограничивали, а теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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