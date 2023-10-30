Польские перевозчики хотят перекрыть границу с Украиной до конца года — Finance.ua

Польские перевозчики хотят перекрыть границу с Украиной до конца года
Польские перевозчики грозятся с ноября перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
Об этом сообщает Ассоциация Укравтопром со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины.
Уже 3 ноября должна пройти первая акция с участием польских перевозчиков вблизи пункта пропуска Корчева.
«Акция планируется сроком на два месяца. Причина забастовок — чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС», — говорится в сообщении.
Польские перевозчики требуют:
- вернуть украинским перевозчикам разрешения;
- усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;
- невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
- отдельную очередь в Е-очереди для автомобилей на номерах ЕС;
- отдельную очередь на всех границах для пустых фур;
- получить доступ к системе «Шлях».
Добавляется, что ранее перевозчики в Польше ограничивали, а теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.
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