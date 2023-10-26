Украина сократила количество пеших переходов на границе с Польшей до одного — Finance.ua

Украина сократила количество пеших переходов на границе с Польшей до одного
Количество пеших переходов на границе с Польшей сократилось до одного против восьми, действовавших в первые месяцы полномасштабного вторжения рф.
Об этом сообщил заместитель начальника штаба — начальник отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Игорь Матвийчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«На польской границе у нас функционирует единственный пеший переход „Шегини-Медыка“. Он пропускает людей в обе стороны», — сказал Матвийчук.
При этом, по его словам, сегодня этим переходом пользуется даже меньшее количество людей, чем до полномасштабной войны.
«Очень мало используется. Но в любой момент любой пункт пропуска на западной границе мы можем открыть для пешего пересечения, если, не дай Бог, возникнет потребность», — заверил он.
Решение о прекращении пешего пропуска на каждом пункте, по словам Матвийчука, принималось индивидуально, согласно ситуации.
При этом каждый пункт пропуска работал до последнего идущего в эвакуацию человека. И как только поток людей прекратился, вид сообщения был закрыт.
Он уточнил, что решение о закрытии пешеходного пропуска через пункт на границе может приниматься на уровне руководителя пограничного подразделения.
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