Украина сократила количество пеших переходов на границе с Польшей до одного — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина сократила количество пеших переходов на границе с Польшей до одного

477
Количество пеших переходов на границе с Польшей сократилось до одного против восьми, действовавших в первые месяцы полномасштабного вторжения рф.
Об этом сообщил заместитель начальника штаба — начальник отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Игорь Матвийчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«На польской границе у нас функционирует единственный пеший переход „Шегини-Медыка“. Он пропускает людей в обе стороны», — сказал Матвийчук.
При этом, по его словам, сегодня этим переходом пользуется даже меньшее количество людей, чем до полномасштабной войны.
«Очень мало используется. Но в любой момент любой пункт пропуска на западной границе мы можем открыть для пешего пересечения, если, не дай Бог, возникнет потребность», — заверил он.
Решение о прекращении пешего пропуска на каждом пункте, по словам Матвийчука, принималось индивидуально, согласно ситуации.
При этом каждый пункт пропуска работал до последнего идущего в эвакуацию человека. И как только поток людей прекратился, вид сообщения был закрыт.
Он уточнил, что решение о закрытии пешеходного пропуска через пункт на границе может приниматься на уровне руководителя пограничного подразделения.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.