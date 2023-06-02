Доходы россии от торговли нефтью с Индией застряли за рубежом — москва не может их использовать — Finance.ua

Доходы россии от торговли нефтью с Индией застряли за рубежом — москва не может их использовать
россия ежемесячно накапливает до миллиарда долларов в рупиях, просто лежащих в индийских банках. Эти деньги прибавляются к $147 млрд российских активов, застрявших за границей с начала войны.
Об этом пишет Bloomberg.
Избыток рупий возникает из-за больших объемов продаж российской нефти Индии в условиях низкого объема импорта из Индии в россию. российским компаниям тяжело обменивать рупии из-за валютных ограничений.
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москва ожидает, что рупии будут накапливаться на счетах и в дальнейшем, потому что переговоры между сторонами о возможном решении проблемы зашли в тупик, отмечает Bloomberg.
Согласно расчетам агентства, каждый квартал на счетах будет оседать от $2 до $3 млрд долларов в рупиях, которые россия не сможет использовать.
Стороны обсуждают разные варианты решения проблемы, в частности, возможность выхода российских компаний на индийский рынок капитала.
Другой вариант предполагает вложение накопленных рупий в индийские инфраструктурные проекты в обмен на доли в акционерном капитале.
Напомним, после российского вторжения в Украину импорт Индии из россии вырос примерно в пять раз. Индия стала одним из основных покупателей подешевевшей российской нефти.
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