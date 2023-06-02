Доходы россии от торговли нефтью с Индией застряли за рубежом — москва не может их использовать — Finance.ua

Доходы россии от торговли нефтью с Индией застряли за рубежом — москва не может их использовать Сегодня 19:45 — Валюта

Доходы россии от торговли нефтью с Индией застряли за рубежом — москва не может их использовать

россия ежемесячно накапливает до миллиарда долларов в рупиях, просто лежащих в индийских банках. Эти деньги прибавляются к $147 млрд российских активов, застрявших за границей с начала войны.

Об этом пишет Bloomberg

Избыток рупий возникает из-за больших объемов продаж российской нефти Индии в условиях низкого объема импорта из Индии в россию. российским компаниям тяжело обменивать рупии из-за валютных ограничений.

москва ожидает, что рупии будут накапливаться на счетах и в дальнейшем, потому что переговоры между сторонами о возможном решении проблемы зашли в тупик, отмечает Bloomberg.

Согласно расчетам агентства, каждый квартал на счетах будет оседать от $2 до $3 млрд долларов в рупиях, которые россия не сможет использовать.

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Стороны обсуждают разные варианты решения проблемы, в частности, возможность выхода российских компаний на индийский рынок капитала.

Другой вариант предполагает вложение накопленных рупий в индийские инфраструктурные проекты в обмен на доли в акционерном капитале.

Напомним, после российского вторжения в Украину импорт Индии из россии вырос примерно в пять раз. Индия стала одним из основных покупателей подешевевшей российской нефти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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