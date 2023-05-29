россия обманула Саудовскую Аравию: нефтяную договоренность нарушили — Finance.ua

россия обманула Саудовскую Аравию: нефтяную договоренность нарушили Сегодня 13:34

Саудовская Аравия взбешена действиями россии. россияне нарушили все договоренности о сокращении добычи нефти и помешали росту цен.

Как пишет The Wall Sreet Journal, россия продолжает закачивать на рынок огромные объемы более дешевой сырой нефти. Ранее на этой неделе министр энергетики Саудовской Аравии выступил с предупреждением для нефтяных спекулянтов, сигнализируя рынку о возможности дальнейшего сокращения добычи, но вице-премьер россии вскоре возразил ему, выразив сомнение в дальнейших сокращениях.

В начале апреля Саудовская Аравия, россия и другие члены ОПЕК+ заявили, что сократят добычу, которая, как ожидается, поддержит цены на нефть; Саудовская Аравия начала сокращать добычу в этом месяце, но последние доступные данные показывают, что россия продолжает закачивать на рынок большие объемы нефти, увеличивая глобальный профицит и давление на цены.

Фьючерсы на сырую нефть примерно на 10% ниже, чем в начале апреля, несмотря на сокращение добычи по инициативе Саудовской Аравии: нефть марки Brent закрылась в пятницу на уровне $76,95 за баррель.

После того как ОПЕК+ объявила о своих неожиданных сокращениях добычи, Goldman Sachs повысил прогноз цены на нефть марки Brent на конец года до 95 долларов за баррель и прогноз на следующий год до 100 долларов за баррель.

Страны «Большой семерки» (G7), а также Австралия решили не менять ценовой потолок на российскую нефть, перевозимую по морю, лимит оставили на уровне $60 за баррель. Причиной отказа от пересмотра граничной цены, в частности в сторону уменьшения, называют положительные результаты действия механизма.

Ранее Польша, Латвия и Литва призвали ЕС значительно снизить ценовой потолок на российскую нефть. Опустить ее предлагали до $51,45 за баррель. Таким образом, как заявляли в этих странах, по военной машине россии будет нанесен серьезный удар.

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Обозреватель По материалам:

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