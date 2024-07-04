Доходы россии от экспорта нефти и газа выросли более чем на 40% в первой половине года — Finance.ua
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Доходы россии от экспорта нефти и газа выросли более чем на 40% в первой половине года

Энергетика
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Доходы россии от экспорта нефти и газа выросли более чем на 40% в первой половине года
Доходы россии от экспорта нефти и газа выросли более чем на 40% в первой половине года
Поступления от продажи нефти и газа в федеральный бюджет россии выросли примерно на 41% в годовом исчислении в первой половине года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства финансов.
В агентстве напомнили, что доходы от продажи нефти и газа были важнейшим финансовым источником Кремля, составляя примерно от трети до половины всех доходов федерального бюджета за последнее десятилетие. И рост доходов говорит о том, что Западу пока не удается радикально изменить ситуацию с эффективностью нефтегазовых санкций.
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От продажи нефти и газа в российский бюджет за первые шесть месяцев 2024 года поступило 5,698 трлн рублей (65,12 млрд долларов).
Рост доходов обусловлен повышением цен на нефть и ослаблением рубля. В первой половине года средняя цена на российскую нефтяную смесь Urals составила 69,1 доллара за баррель, это выше установленного ценового потолка в 60 долларов.
Для сравнения: с января по июнь 2023 года средняя цена барреля нефти из россии составляла 52,5 доллара.
По материалам:
Слово і Діло
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