Доходы россии от экспорта газа в Евросоюз обвалились в восемь раз - FT — Finance.ua
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Доходы россии от экспорта газа в Евросоюз обвалились в восемь раз - FT

Энергетика
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Доходы россии от экспорта газа в Евросоюз обвалились в восемь раз - FT
Доходы россии от экспорта газа в Евросоюз обвалились в восемь раз - FT
Европейский чиновник, занимающийся энергетической политикой, заявил, что у него есть все основания утверждать, что «россия потеряла газовый рычаг давления на Европу».
Как пишет Financial Times, дело не только в том, что цена газа в Европе упала более чем на 90% с августа 2022 г., когда достигла пика в результате организованной владимиром путиным газовой блокады Евросоюза посредством сокращения поставок «Газпрома». Пережив энергокризис, ЕС сорвался с российской газовой «иглы».
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С мирного марта 2021 г. по март 2023 г. поставки российского газа в Европу упали на 74%, говорится во внутреннем документе Еврокомиссии (ЕК), с которым ознакомилась FT.
Если в марте 2022 г., когда цены на газ уже летели вверх, ЕС заплатил за поставки российского газа в общей сложности 21,4 млрд евро, то в марте 2023 г. — всего 2,7 млрд евро, говорится в документе ЕК. То есть газовые доходы россии обрушились в восемь раз.
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Совокупные поставки из россии, по уточненным данным ЕК, упали со 150,2 млрд кубометров в 2021 г. до 74,4 млрд в 2022 г. С начала этого года ЕС получил от россии всего 10,8 млрд кубометров.
По прогнозу комиссии Госсовета, в текущем году «Газпром» продаст за границу всего 50 млрд кубов газа — минимальный объем с конца 1970-х годов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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