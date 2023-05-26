Доходы россии от экспорта газа в Евросоюз обвалились в восемь раз - FT — Finance.ua

Доходы россии от экспорта газа в Евросоюз обвалились в восемь раз - FT Сегодня 10:45 — Энергетика

Доходы россии от экспорта газа в Евросоюз обвалились в восемь раз - FT

Европейский чиновник, занимающийся энергетической политикой, заявил, что у него есть все основания утверждать, что «россия потеряла газовый рычаг давления на Европу».

Как пишет Financial Times, дело не только в том, что цена газа в Европе упала более чем на 90% с августа 2022 г., когда достигла пика в результате организованной владимиром путиным газовой блокады Евросоюза посредством сокращения поставок «Газпрома». Пережив энергокризис, ЕС сорвался с российской газовой «иглы».

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С мирного марта 2021 г. по март 2023 г. поставки российского газа в Европу упали на 74%, говорится во внутреннем документе Еврокомиссии (ЕК), с которым ознакомилась FT.

Если в марте 2022 г., когда цены на газ уже летели вверх, ЕС заплатил за поставки российского газа в общей сложности 21,4 млрд евро, то в марте 2023 г. — всего 2,7 млрд евро, говорится в документе ЕК. То есть газовые доходы россии обрушились в восемь раз.

Совокупные поставки из россии, по уточненным данным ЕК, упали со 150,2 млрд кубометров в 2021 г. до 74,4 млрд в 2022 г. С начала этого года ЕС получил от россии всего 10,8 млрд кубометров.

По прогнозу комиссии Госсовета, в текущем году «Газпром» продаст за границу всего 50 млрд кубов газа — минимальный объем с конца 1970-х годов.

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УНІАН По материалам:

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