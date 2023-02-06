Доходы Пенсионного фонда Украины увеличились в начале 2023 года — Finance.ua

Доходы Пенсионного фонда Украины увеличились в начале 2023 года
Доходы Пенсионного фонда Украины в январе 2023 г. выросли на 17,5 млрд гривен до 58 млрд гривен. Частично увеличение связано с новыми полномочиями ПФУ.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
По данным пресс-службы, доходы распределились следующим образом:
- собственные доходы (часть единого взноса и другие платежи) — 31,5 млрд гривен (+5,6 млрд гривен);
- средства государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат — 20,7 млрд гривен (+6,1 млрд гривен);
- средства государственного бюджета на выплату льгот и жилищных субсидий — 3,9 млрд гривен;
- средства на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших за собой потерю трудоспособности в 2023 году — 1,9 млрд гривен.
Напомним, Пенсионный фонд Украины 25 января завершил финансирование пенсий за январь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,4 млрд гривен, что на 1,0 млрд гривен меньше, чем в декабре прошлого года (51,4 млрд гривен).
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