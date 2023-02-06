Доходы Пенсионного фонда Украины увеличились в начале 2023 года — Finance.ua

Доходы Пенсионного фонда Украины увеличились в начале 2023 года Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Доходы Пенсионного фонда Украины увеличились в начале 2023 года

Доходы Пенсионного фонда Украины в январе 2023 г. выросли на 17,5 млрд гривен до 58 млрд гривен. Частично увеличение связано с новыми полномочиями ПФУ.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ

По данным пресс-службы, доходы распределились следующим образом:

собственные доходы (часть единого взноса и другие платежи) — 31,5 млрд гривен (+5,6 млрд гривен);

средства государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат — 20,7 млрд гривен (+6,1 млрд гривен);

средства государственного бюджета на выплату льгот и жилищных субсидий — 3,9 млрд гривен;

средства на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших за собой потерю трудоспособности в 2023 году — 1,9 млрд гривен.

Инфографика: ПФУ

Напомним, Пенсионный фонд Украины 25 января завершил финансирование пенсий за январь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,4 млрд гривен, что на 1,0 млрд гривен меньше, чем в декабре прошлого года (51,4 млрд гривен).

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