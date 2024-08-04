Доходы общего фонда госбюджета за полгода превысили план почти на 20% — Finance.ua

Доходы общего фонда госбюджета за полгода превысили план почти на 20% Сегодня 08:12 — Казна и Политика

Доходы общего фонда госбюджета за полгода превысили план почти на 20%

Доходы общего фонда госбюджета за первое полугодие 2024 года перевыполнены на 18,8%. Итого 913,4 млрд грн.

Об этом заявила глава Счетной палаты Ольга Пищанская.

Она объяснила, что в настоящее время Счетная палата готовит выводы о результатах анализа исполнения закона о Государственном бюджете на 2024 год в I полугодии.

Впрочем, уже известны некоторые цифры:

доходы общего фонда госбюджета за первое полугодие 2024 года перевыполнены на 18,8%. В общей сложности — 913,4 млрд грн;

расходы общего фонда госбюджета в первом полугодии 2024 года осуществлены на 11% меньше плана — 1 трлн 544,6 млрд грн

Из этих расходов самыми большими были:

Министерству обороны — 669,8 млрд грн;

Министерству соцполитики — 221,4 млрд грн;

Министерству внутренних дел — 180,2 млрд. грн.

Что касается государственного долга, то в январе — июне он увеличился на 13% - до 5,9 трлн гривен. Отмечается, что расходы по его погашению и обслуживанию составили 392 млрд грн, или 22% всех расходов общего фонда (это с учетом действующей до августа отсрочки выплат по еврооблигациям).

По словам Ольги Пищанской, выводы о результатах анализа исполнения закона о Государственном бюджете на 2024 год в I полугодии Счетная палата предоставит в конце августа. Есть только основные цифры.

Напомним, в Минфине сообщили , что государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня 2024 года составил 6 трлн 168 млрд гривен или 152,16 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11 396, который разрешает правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября.

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