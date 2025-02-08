Доходы LinkedIn от премиум-подписок достигли рекордных $2 млрд за год — Finance.ua
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Доходы LinkedIn от премиум-подписок достигли рекордных $2 млрд за год

Технологии&Авто
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Доходы LinkedIn от премиум-подписок достигли рекордных $2 млрд за год
Доходы LinkedIn от премиум-подписок достигли рекордных $2 млрд за год
Доходы LinkedIn выросли на 9% за последний год, а премиум-подписки принесли компании рекордные $2 млрд.
Об этом сообщили TechCrunch в компании.

Значение премиум-подписок

Цифра в $2 млрд является важной вехой для LinkedIn и свидетельствует о том, что компания прилагает усилия для включения все большего количества дополнительных функций в платные уровни, чтобы убедить больше пользователей зарегистрироваться и платить за них.
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За последние два года общее количество пользователей выросло примерно на 50%.
«Построение бизнеса с подпиской, приносящей доход в размере $2 млрд, — это то, чего в истории удалось добиться лишь нескольким компаниям, занимающимся цифровыми технологиями, — заявил генеральный директор Райан Рослански.
По его словам, LinkedIn делает ставку на инвестиции в инструменты искусственного интеллекта, чтобы помочь подписчикам ускорить их доступ к возможностям, и это приносит свои плоды.
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LinkedIn, имеющий сейчас более 1 млрд пользователей (премиум и бесплатных), не раскрывает, сколько премиум-подписки принесли денег в процентах от общего дохода, но TechCrunch попытался подсчитать.
В 2024 году доход LinkedIn составил около $16,2 млрд. Грубо говоря, это означает, что премиум-подписки составляют около 12,5% дохода LinkedIn.
По материалам:
dev.ua
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