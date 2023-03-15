Догнать Tesla: Volkswagen увеличивает инвестплан до 180 миллиардов евро — Finance.ua

Догнать Tesla: Volkswagen увеличивает инвестплан до 180 миллиардов евро Сегодня 03:09 — Технологии&Авто

Догнать Tesla: Volkswagen увеличивает инвестплан до 180 миллиардов евро

Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG увеличил свой пятилетний инвестиционный план до 180 млрд евро, поскольку компания стремится бросить вызов лидерству Tesla в области электромобилей.

Об этом пишет Bloomberg.

Более двух третей от общей суммы — 122 млрд евро — пойдут на программное обеспечение и электромобили, заявила компания во вторник.

Предыдущее обновление текущих инвестиций VW показало, что автопроизводитель инвестировал 89 миллиардов евро в новые технологии, что составляло чуть больше половины от общей суммы того времени.

«Мы поставили перед собой четкие и амбициозные цели и приняли необходимые решения для оптимизации процессов», — сказал генеральный директор компании Оливер Блюм. Этот год «станет решающим для выполнения стратегических целей и ускорения прогресса по всей группе», — добавил он.

Инвесторы ожидают, что Блюм, возглавивший компанию в сентябре, расскажет больше о своих стратегических приоритетах после того, как он сосредоточился на исправлении хаотического продвижения программного обеспечения компании и тщательном анализе дорогостоящих проектов.

В понедельник Volkswagen объявил о планах построить завод по производству аккумуляторов в Канаде — свой первый завод за пределами Европы, поскольку компания стремится ускорить расширение на ключевом рынке США, включающего новый завод по производству электромобилей в Южной Каролине стоимостью 2 миллиарда долларов.

В концерне объяснили рост затрат своими усилиями по производству аккумуляторов, включающих шесть заводов в Европе, а также обеспечением сырьем для питания электромобилей.

Ожидается, что к концу десятилетия объем продаж аккумуляторного бизнеса PowerCo компании составит более 20 млрд евро, говорят в VW.

При этом концерн также инвестирует в Китай — свой крупнейший рынок, чтобы повысить конкурентоспособность местных моделей, чтобы остановить сокращение доли рынка, особенно среди электромобилей.

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Економічна Правда По материалам:

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