Альтернатива Tesla: Топ-10 электрокаров, которые не разочаруют своих владельцев — Finance.ua

Альтернатива Tesla: Топ-10 электрокаров, которые не разочаруют своих владельцев Сегодня 01:32 — Технологии&Авто

Все знают, насколько технологичные и передовые электромобили марки Tesla. Неизменный флагман модельного ряда американской фирмы, крупный лифтбек Model S сработает на имидж не сам: наращивать прибыль ему помогают среднеразмерный седан Model 3 и кроссовер Model Y. Однако существует ли что-нибудь достойное на рынке электрокаров, кроме автомобилей Tesla?

MMR.net.ua решили ответить на этот вопрос, подобрав по три классные альтернативы для Tesla Model Y, Model 3 и Model S. Также эксперты подготовили одну особую машину, ставшую победителем в общем зачете. Это сверхсовременный водородный автомобиль, обладающий дальностью хода в 650 километров.

10. Lexus RZ

Запас хода, WLTP: 450 км;

Разгон 0-100 км/ч: 5.6 с;

Емкость батареи: 71.4 кВт*ч.

Цена: от €70 000.

Lexus способен переманить потенциальных клиентов как Tesla, так и других марок своим престижем бренда, качеством исполнения и утонченным (по меркам кроссоверов) дизайном. Тем более, что японцы долго не предлагали ни одного электрокара, в частности в этом классе, то эффект новизны подкупает. Премиальный кроссовер выпускается только в указанной модификации с 71.4 киловаттной батареей и с полным приводом. Кстати, для RZ доступен опциональный руль-штурвал, вроде того, что использует «та же» Model S. И по некоторым показаниям, настройки такого руля на Lexus более интуитивны, чем у Tesla.

9. Kia EV6 (GT)

Запас хода, WLTP: 400 км;

Разгон 0-100 км/ч: 3.5 с;

Емкость батареи: 77.4 кВт*ч.

Цена: от €73 000.

Сейчас Kia EV6 достиг едва ли не самого большого коммерческого успеха среди себе подобных кроссоверов. Дело в том, что то, как управляется кроссовер и каких динамических показателей достигает, стало его визитной карточкой: современный, технологичный и стильный. Дизайн EV6 воспринимается эмоциональным и горячим. Собственно, для тех, кому не хватает темперамента у Tesla Model Y, адресован Кіа. Кроме указанной версии GT (способной проходить повороты дрифтингом) есть и более спокойные модификации, с большей дальностью хода и более низким ценником. Однако самая большая суть EV6 раскрывается именно в топ-исполнении. Привод — полный.

8. Nissan Ariya (e-4ORCE)

Запас хода, WLTP: 460 км;

Разгон 0-100 км/ч: 5.7 с;

Емкость батареи: 91 кВт*ч.

Цена: от €68 000.

Шикарный вариант, без преувеличения. Салон — настоящее воплощение щекотливой восточной культуры и изысканности, а техника — талантливая японская инженерная мысль. И дизайн первоклассный. Указанная полноприводная модификация e-4ORCE с полезной емкостью батареи 87 кВт*ч является наиболее оптимальным исполнением для Nissan Ariya. При желании можно обратить внимание на более дальнобойные версии с передними ведущими колесами или, наоборот, немного более динамичную e-4ORCE Performance с ускорением до «ста» за 5.1 с, но с запасом хода всего 400 км. Выбор за покупателем.

7. Polestar 2 (LR SM)

Запас хода, WLTP: 550 км;

Разгон 0-100 км/ч: 6.3 с;

Емкость батареи: 82 кВт*ч.

Цена: от €55 000.

Компания Volvo с самого начала задумывала лифтбек Polestar 2 как прямого конкурента для Tesla Model 3. Шведы делали ставку на развитую дилерскую и сервисную сеть, высокий уровень обслуживания и премиальный лоск своей модели. Особенно это имело значение в странах за пределами Северной Америки. Понятно, что кроме приведенной «дальнобойной» модификации существуют другие, однако интересным фактом является недавнее обновление «двойки», в ходе которого эта же одномоторная версия стала заднеприводной. В заключение, владельцы Polestar оценят защитный обвес из черного пластика по периметру и повышенную посадку лифтбека.

6. BMW i4 (eDrive40)

Запас хода, WLTP: 585 км;

Разгон 0-100 км/ч: 5.7 с;

Емкость батареи: 84 кВт*ч.

Цена: от €66 000.

Это единственный автомобиль в списке, который не разрабатывался с самого начала исключительно как электрокар — есть у него «брат», BMW 4 series GC. Итак, немецкий лифтбек D-класса явно призван удовлетворить потребности покупателей, которые хотели бы ездить на традиционном автомобиле. Им нужно что-то, что не привлекает лишнее внимание на улице, но чтобы это была современная машина премиум-класса на электротяге. Приземистые пропорции, безрамочные окна... Выглядит і4 красиво, если не считать эпатажный «передок». Есть более доступная более слабая версия и спортивная М40і однако наиболее сбалансированную модель эксперты указали выше. Привод — задний.

5. Hyundai Ioniq 6

Запас хода, WLTP: 614 км;

Разгон 0-100 км/ч: 7.4 с;

Емкость батареи: 77.4 кВт*ч.

Цена: от €55 000.

Вокруг дебюта седана с ретро-дизайном от Hyundai произошел настоящий бум. Не зря, потому что, несмотря на бесспорный авангард экстерьера Ioniq 6, здесь явно прослеживается стилистика европейских и американских седанов 30-х годов, а именно каплевидная полая форма кузова. Выглядит красиво и необычно! Все новое, это хорошо забытое старое? Точно не в салоне Hyundai — здесь подсветка вокруг, сенсорные экраны и выверенная эргономика дополняют общее пространство — никаких ассоциаций с прошлым. Есть более слабая и доступная версия Ioniq 6, а более мощная двухмоторная, но с худшей автономностью. Поэтому в пику Tesla в MMR.net.ua выбрали нечто среднее. Привод — задний.

4. Audi e-tron GT

Запас хода, WLTP: 488 км;

Разгон 0-100 км/ч: 4.1 с;

Емкость батареи: 93.4 кВт*ч.

Цена: от €105 000.

Электро седан Audi оснащается полным приводом Quattro и комплектуется такими системами как активный задний дифференциал, адаптивная подвеска и двухступенчатый редуктор. Все это делает автомобиль более тяжелым, поэтому для компенсации этого немцы применили целый набор сверхсовременных технологий, которым позавидует любой. Результат — отличные настройки управляемости авто и относительно высокая надежность. Ауди также привлекает своим зрелым дизайном и уютом в салоне. Это отличный выбор для семьи.

3. Mercedes-Benz EQE (350+)

Запас хода, WLTP: 662 км;

Разгон 0-100 км/ч: 6.4 с;

Емкость батареи: 100 кВт*ч.

Цена: от €84 000.

Это не флагман электромобильного ряда бренда, EQS. Несколько меньше и доступнее, модель EQE в модификации 350+ с задним приводом имеет наибольший запас хода. Компания Mercedes-Benz значительно нарастила целую линейку EQ-моделей, то есть электрокаров. Седан EQE среди них пока наиболее рациональный выбор. Традиционный трехобъемный кузов смотрится динамично и породисто, а интерьер украшен и собран по самым высоким стандартам. Чего только стоит элемент из матового дерева на торпедо! Учитывая, что длина EQE почти 5 метров, смысла в еще большем EQS в MMR.net.ua не видят.

2. Lucid Air (DE R)

Запас хода, WLTP: 790 км;

Разгон 0-100 км/ч: 2.9 с;

Емкость батареи: 118 кВт*ч.

Цена: от €200 000.

В городской эксплуатации этот седан в исполнении Dream Editiron Range сможет проехать все 900 км. А в экстремальных условиях, например, двигаясь по трассе со скоростью 120 км/ч в 30-градусную жару, вы можете быть уверены — проедете все 400 км. Интерьер «Люсид Эир» вас встретит сочетанием модного ныне минимализма и незаурядного шика машины элитного класса, поэтому готовьтесь выложить за этот седан около 200 тысяч евро.

1. Toyota Mirai

Запас хода, WLTP: 650 км;

Разгон 0-100 км/ч: 9.0 с;

Цена: от €66 000.

Как уже стало понятно, особый автомобиль в списке — это большой седан Toyota, чуть ли не единственный серийный водородный автомобиль в настоящее время. На специальных заправочных станциях происходит наполнение водородом крепких баков Mirai. Из них водород подается на топливные элементы, которые, принимая кислород из атмосферы, обеспечивают превращение соединений в воду в электроэнергию. Последняя запасается в небольших электробатареях, откуда передается на электродвигатель. А вода просто скапливается в резервуаре, как побочный продукт, и выливается наружу. Да, разгонная динамика отнюдь не уровня Tesla, впрочем, заявленный запас хода Toyota Mirai стабилен при любых условиях — в отличие от всех электромобилей.

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MMR По материалам:

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