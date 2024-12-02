Добровольное возвращение после СОЧ на службу: ГБР объяснило алгоритм действий — Finance.ua

Добровольное возвращение после СОЧ на службу: ГБР объяснило алгоритм действий
В Государственном бюро расследований объяснили алгоритм действий для военнообязанных, желающих добровольно возвращаться на службу после первого своего СОЧ или дезертирства.
Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телеканала, отметив, что в таком случае производство будет закрыто.
«Основная цель этого закона, который вступает в силу, — это создать возможности для военнослужащих, которые ушли в СОЧ или дезертировали, вернуться до 1 января 2025 года в части и продолжить эту службу без угрызений совести и без конфликтов с законодательством Украины», — сказала Сапьян.
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Она также рассказала об алгоритме действий для военных, решивших вернуться.
«Если вы ушли в СОЧ как военнослужащий или дезертировали, есть возможность вернуться в воинскую часть. То есть фактически за месяц вы можете вернуться в воинскую часть. После того, как вы возвращаетесь на место своей службы или в воинскую часть, у командира этой воинской части есть 72 часа, когда он продлевает действие контракта, или восстанавливает на службе», — рассказала Сапьян.
По ее словам, возобновляются денежные выплаты, продовольственные выплаты, льготы и социальные гарантии.
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«Далее командир воинской части после того, как военнослужащий возвращается на место службы, в свою воинскую часть, он обязан в письменной форме, простыми словами написать письмо и уведомить орган досудебного расследования или военную службу правопорядка о том, что военнослужащий вернулся защищать границы Украины», — сказала Сапьян.
Одно дело, когда человек фигурирует в уголовном производстве, которое расследует ГБР, другое дело, когда такое производство еще не открыто по факту СОЧ или дезертирства.
Также она отметила, что уголовное производство будет закрыто, если военный возвращается к исполнению своих обязанностей.
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