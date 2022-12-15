До конца года запланировано еще 54 аукциона в рамках малой приватизации — Finance.ua

До конца года запланировано еще 54 аукциона в рамках малой приватизации Сегодня 11:32 — Казна и Политика

До конца 2022 года Фонд госимущества планирует провести еще 54 аукциона по продаже госимущества в рамках малой приватизации.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, пишет «Укринформ».

"Трудно делать прогнозы, но 54 аукциона должно быть еще до конца года. Есть интересные объекты. Например, государственный пакет акций размером 50% уставного капитала ПАО «Машиностроительное производственное объединение «Орион» в Одессе. Есть предприятие Укрспирта в Чорткове. Там 28 декабря будет аукцион.

Есть несколько интересных предприятий в Днепропетровской области. В частности, в Каменском. Посмотрим", — рассказал Немчинов.

По словам министра, как показывает практика, больше всего покупателей интересуют спиртовые активы, базы отдыха, но со временем на каждый объект найдется свой покупатель.

"Еще нужно не забывать, что есть открытые аукционы по аренде. Главное, чтобы не просто прошли аукционы, а чтобы победители выполнили определенные условия. Но процесс необратим.

Мне приятно, что как количество участников от аукциона к аукциону растет, так цена, как правило, растет в разы и на порядки", — заявил чиновник.

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По его словам, хотя цена аукциона увеличивается в 4-5 раз, недобросовестных участников аукционов немало.

Он добавил, что именно поэтому будут предложены законодательные изменения, которыми гарантийный взнос — платеж, являющийся «страховкой» системы от срыва аукционов их участниками, планируют увеличить с 20% до 50%.

«Думаю, что они (ФГИУ — ред.) внесут соответствующий акт. В общем, мне кажется, это очень положительный процесс, потому что (реализуется — ред.) как стоящая годами недвижимость, так и какие-то пакеты государственных акций, которые не могут быть использованы государством по определенным причинам», — сказал чиновник.

Ранее министр КМУ отмечал, что благодаря продаже активов в рамках малой приватизации в государственный бюджет уже перечислили 1 миллиард гривен.

Економічна Правда По материалам:

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