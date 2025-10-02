До конца года в Украине хотят упразднить копейки: что прописали в законопроекте Сегодня 09:05

Украина уже скоро может отказаться от копеек — вместо нее будут ходить шаги. Это должно стать логическим завершением денежной реформы, которая идет уже около 30 лет. До конца года планируется отчеканить 20 млн новых монет.

Об этом свидетельствует соответствующий законопроект № 14093

Авторы законопроекта называют отказ от копеек важным и необходимым шагом, поскольку они остались в обращении только во враждебных к Украине государствах. После распада СССР их продолжают чеканить только в беларуси, россии и непризнанном Приднестровье.

«Игнорировать этот факт — это сохранять связь между Украиной и враждебными нарративами. Вместо этого возвращение названия „шаг“ для современной разменной монеты Украины будет служить восстановлению исторической справедливости и отказа от советского (десоветизации) денежного обращения», — говорится в пояснительной записке.

Что предлагается:

к концу 2025 года произвести 20 млн монет номиналом 50 шагов;

50 копеек не изымают сразу, ведь на 1 сентября 2025 года в обращении находится 1,4 млрд монет этого номинала.

во время переходного периода в обращении будут одновременно действовать копейка и шаг;

соотношение копейки к шагу — 1:1.

Ранее в Нацбанке отметили, что не планируют специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Поэтому гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги.

«Это позволит избежать дополнительных расходов, связанных с утилизацией копеек и изготовлением шагов для их замены. Постепенное введение в обращение монет, номинированных в шагах, в рамках планового выпуска не повлияет на инфляцию, поскольку не предусматривается увеличение объемов наличных денег в экономике», — рассказали в Нацбанке.

