До конца года цены на жилье в Украине могут снизиться на 10% — Finance.ua
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До конца года цены на жилье в Украине могут снизиться на 10%

Недвижимость
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До конца года цены на жилье в Украине снизятся не более чем на 10% по сравнению с декабрем 2021 года, сообщили в пресс-службе Украинской торговой гильдии (UTG) агентству «Интерфакс-Украина».
Как отметили аналитики UTG, сейчас на рынок влияют две противоположные тенденции.
«В сторону уменьшения корректируют стоимость жилья сокращение численности населения ряда крупных городов, падение уровня доходов и платежеспособного спроса, активная стадия военных действий в ряде регионов Украины. Однако одновременно с сокращением спроса уменьшилось предложение в результате значительного замедления девелоперской активности и темпов строительства жилья. Это частично выровняет изменения цен на вторичном рынке», — сообщил руководитель Департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олийнык.
Эксперты также отметили повышение спроса на покупку нового жилья в результате разрушения части жилого фонда страны в ряде регионов. Объективные факторы роста себестоимости строительно-монтажных работ и строительных материалов провоцируют повышение стоимости первичной недвижимости.
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Согласно анализу UTG, влияние на рынок первой группы факторов значительно сильнее, а потому в ближайшее время ожидается постепенное снижение стоимости квадратного метра, по крайней мере, до окончания военных действий. Однако, учитывая снижение нового предложения и рост спроса, в большинстве регионов снижение стоимости не будет значительным.
«В целом на рынке совокупное снижение стоимости жилья будет не более 10% против декабря 2021 года», — сообщил Олийнык.
Что касается количества сделок, то, по оценкам UTG, за первое полугодие количество сделок купли-продажи жилья сократилось на 25-35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
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«Ситуация может измениться к лучшему, если государство примет специальные социальные программы, направленные на поддержку граждан, лишившихся жилья, а также обеспечение квадратными метрами жителей временно оккупированных территорий», — отмечает Олийнык.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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