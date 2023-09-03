До 51%: в каких странах Европы больше всего выросли цены на отели этим летом — Finance.ua
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До 51%: в каких странах Европы больше всего выросли цены на отели этим летом

Личные финансы
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До 51%: в каких странах Европы больше всего выросли цены на отели этим летом
До 51%: в каких странах Европы больше всего выросли цены на отели этим летом
Последние данные гостиничного аналитика STR показали устойчивый рост мировых цен на отели нынешним летом, в первую очередь в Европе.
Как сообщает SchengenVisaInfo.com, средняя дневная ставка (ADR) на проживание по всему миру в июле 2023 года выросла на 6,3% по сравнению с тем же месяцем 2022 года.
В то же время, европейские цены за аналогичный период выросли на 13,4%, тогда как по сравнению с июлем доковидного 2019 года цены на отели в Европе выросли на 47%.

Наиболее значительный рост зафиксирован в следующих странах:

  • Италия — 51% (по сравнению с 2019 годом);
  • Великобритания — 31%;
  • Испания — 30%;
  • Германия — 18%.
В то же время рост ADR в годовом исчислении (июль 2022 года против июля 2023 года) был более сдержанным: Великобритания и Испания продемонстрировали рост на уровне 6%, а Германия — всего 3%.
При этом эксперты STR прогнозируют, что в следующем году цены на отели будут более сдержанными.
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В свою очередь французская инвестиционная фирма Jefferies в июле 2023 года также отметила значительный рост цен на отели. По ее данным, ADR во Франции вырос на 87% по сравнению с уровнем до COVID-19. Кроме того, цены на отели в стране выросли на 36% по сравнению с показателями июля 2022 года.
В то же время аналитики Jefferies заявили, что гостиничный сектор в Европе восстанавливается после пандемии быстрее всего по сравнению с другими регионами мира. Однако уровень заполняемости отелей в Европе все еще остается ниже показателей до COVID-19: в июле 2023 года уровень заполняемости был на 3,9 процентного пункта ниже, чем в июле 2019 года, и улучшился только на 0,7 процентного пункта по сравнению с июлем 2022 года.

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По материалам:
УНІАН
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