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До 460 тыс. грн для военных: кому реально будут платить такие суммы

Личные финансы
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Военнослужащий
Военнослужащий
Новая система мотивационных выплат для военных вызвала множество вопросов из-за информации о суммах до 460 тыс. грн. Однако юристы говорят, что на самом деле такие суммы касаются только частных случаев.
Об этом рассказал адвокат ЮК «Сеть права» Владислав Мандрык.

Что говорят эксперты

В июне 2026 года в Украине стартовала экспериментальная система мотивационных выплат для военнослужащих, введенная постановлением Кабинета Министров № 768. Она предусматривает существенное расширение денежного довольствия для отдельных категорий военных и уже привела к активному обсуждению из-за озвученных сумм — до 300 тыс. гривен на передовой и до 460 тыс. гривен при определенных условиях. В то же время эти показатели не фиксированы и зависят от характера службы и выполненных задач.
Юристы поделились экспертным мнением для издания Finance.ua и отмечают, что заявленные суммы не гарантированы всем военнослужащим.
  • Для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, предусмотрено дополнительное вознаграждение до 100 тыс. гривен. Отдельно действуют выплаты за выполнение задач на наиболее опасных участках фронта — до 170 тыс. гривен. Само сочетание этих надбавок формирует озвучиваемые в публичном пространстве суммы до 300 тыс. гривен.
  • Повышенная выплатв в 170 тыс. гривен положена не всем военным. Она предусмотрена для тех, кто выполняет боевые задания непосредственно на линии боевого столкновения в составе подразделений первого эшелона обороны или наступления до взводного опорного пункта.
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Дополнительные надбавки за отдельные категории службы

Отдельные выплаты установлены и для других категорий военнослужащих. До 50 тыс. гривен могут получать те, кто выполняет задачи на пунктах управления, где осуществляется боевое руководство войсками. Для инструкторского состава предусмотрены дополнительные вознаграждения в пределах 15−30 тыс. гривен в зависимости от условий службы.
Также определены выплаты за результаты боевых действий: 20 тыс. гривен в сутки — за штурмовые действия и возвращение утраченных позиций и 40 тыс. гривен в сутки — за захват позиций противника. Дополнительно учитываются результаты типа взятия в плен военнослужащих противника. Именно совокупность таких выплат в некоторых случаях может формировать до 460 тыс. гривен в месяц.

Что влияет на размер выплат и риски оформления

«Важно понимать, что 460 тыс. гривен — это не новая зарплата военного. Это максимально возможный размер выплат при наличии определенных оснований. Для большинства военнослужащих фактические суммы будут другими и будут зависеть от характера выполненных задач и документального подтверждения права на выплаты», — отмечает адвокат ЮК «Сеть права» Мандрык.
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По словам адвоката, больше всего споров может возникать именно на этапе подтверждения права на дополнительные вознаграждения. На практике размер выплат зависит от приказов командиров, боевых предписаний, журналов боевых действий, рапортов и других документов.
«Именно полнота и принадлежность доказательной базы (документального подтверждения) позволит реализовать право на те или иные выплаты. Если выполнение заданий не было должным образом зафиксировано или возникли ошибки в оформлении документов, военный может столкнуться с недополучением надлежащих выплат или необходимостью дополнительно доказывать свое право на них», — объясняет адвокат.
Юристы отмечают: новая система выплат действительно предусматривает существенное увеличение вознаграждений для отдельных категорий военнослужащих. Однако реальный размер выплат будет зависеть не только от места службы, но и от конкретных боевых задач, должности, участия в боевых действиях и правильности оформления документов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВоеннослужащийВоенная службаВыплаты
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