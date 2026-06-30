До 460 тыс. грн для военных: кому реально будут платить такие суммы Сегодня 16:01 — Личные финансы

Военнослужащий

Новая система мотивационных выплат для военных вызвала множество вопросов из-за информации о суммах до 460 тыс. грн. Однако юристы говорят, что на самом деле такие суммы касаются только частных случаев.

Что говорят эксперты

В июне 2026 года в Украине стартовала экспериментальная система мотивационных выплат для военнослужащих, введенная постановлением Кабинета Министров № 768. Она предусматривает существенное расширение денежного довольствия для отдельных категорий военных и уже привела к активному обсуждению из-за озвученных сумм — до 300 тыс. гривен на передовой и до 460 тыс. гривен при определенных условиях. В то же время эти показатели не фиксированы и зависят от характера службы и выполненных задач.

Юристы поделились экспертным мнением для издания Finance.ua и отмечают, что заявленные суммы не гарантированы всем военнослужащим.

Для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, предусмотрено дополнительное вознаграждение до 100 тыс. гривен. Отдельно действуют выплаты за выполнение задач на наиболее опасных участках фронта — до 170 тыс. гривен. Само сочетание этих надбавок формирует озвучиваемые в публичном пространстве суммы до 300 тыс. гривен.

Повышенная выплатв в 170 тыс. гривен положена не всем военным. Она предусмотрена для тех, кто выполняет боевые задания непосредственно на линии боевого столкновения в составе подразделений первого эшелона обороны или наступления до взводного опорного пункта.

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Дополнительные надбавки за отдельные категории службы

Отдельные выплаты установлены и для других категорий военнослужащих. До 50 тыс. гривен могут получать те, кто выполняет задачи на пунктах управления, где осуществляется боевое руководство войсками. Для инструкторского состава предусмотрены дополнительные вознаграждения в пределах 15−30 тыс. гривен в зависимости от условий службы.

Также определены выплаты за результаты боевых действий: 20 тыс. гривен в сутки — за штурмовые действия и возвращение утраченных позиций и 40 тыс. гривен в сутки — за захват позиций противника. Дополнительно учитываются результаты типа взятия в плен военнослужащих противника. Именно совокупность таких выплат в некоторых случаях может формировать до 460 тыс. гривен в месяц.

Что влияет на размер выплат и риски оформления

«Важно понимать, что 460 тыс. гривен — это не новая зарплата военного. Это максимально возможный размер выплат при наличии определенных оснований. Для большинства военнослужащих фактические суммы будут другими и будут зависеть от характера выполненных задач и документального подтверждения права на выплаты», — отмечает адвокат ЮК «Сеть права» Мандрык.

По словам адвоката, больше всего споров может возникать именно на этапе подтверждения права на дополнительные вознаграждения. На практике размер выплат зависит от приказов командиров, боевых предписаний, журналов боевых действий, рапортов и других документов.

«Именно полнота и принадлежность доказательной базы (документального подтверждения) позволит реализовать право на те или иные выплаты. Если выполнение заданий не было должным образом зафиксировано или возникли ошибки в оформлении документов, военный может столкнуться с недополучением надлежащих выплат или необходимостью дополнительно доказывать свое право на них», — объясняет адвокат.

Юристы отмечают: новая система выплат действительно предусматривает существенное увеличение вознаграждений для отдельных категорий военнослужащих. Однако реальный размер выплат будет зависеть не только от места службы, но и от конкретных боевых задач, должности, участия в боевых действиях и правильности оформления документов.

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