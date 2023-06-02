До 300 разрешительных документов для бизнеса будут отменены, – Минэкономики — Finance.ua

До 300 разрешительных документов для бизнеса будут отменены, – Минэкономики Сегодня 09:08 — Личные финансы

До 300 разрешительных документов для бизнеса будут отменены, – Минэкономики

В правительстве планируют отменить около 26% из 1000 разрешений и сертификаций, которые идентифицировала межведомственная рабочая группа по дерегуляции.

Об этом заявил заместитель главы Минэкономики Сергей Соболев.

Он напомнил, что есть Межведомственная рабочая группа (МРГ), которая системно пересматривает все существующие разрешительные инструменты, которые есть у министерств. В ее работе помогают эксперты BRDO, Центра экономического восстановления и Центра экономической стратегии.

«Мы все вместе двигаемся от министерства к министерству. Что мы идентифицировали? Есть где-то 1000 различных разрешений, лицензий и других таких документов, которые министерства выдают. В рамках работы МРГ мы прошли где-то 650 из них. Планируем закончить пересмотр в следующие два месяца. Где-то 26% из всех решили отменить. Это политическое решение», — подчеркнул Соболев.

«Еще 35% этих разрешений будут направлены на пересмотр. Это либо их нужно будет цифровизировать, либо саму процедуру упростить, потому что люди ходят с кипой бумаг по разным местам, в чем нет смысла», — добавил он.

Как пояснил Соболев, пересмотр разрешений МРГ — это только первый шаг. После этого Минэкономики вместе с другими министерствами планирует подготовить правительственные постановления или проекты законов, которые будут направлены в Раду, и уже после их принятия соответствующие разрешения будут отменены.

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«Комитет уже рассматривает несколько дерегуляционных законов. Например, замена проверок Налоговой службы и Госпотребслужбы на страхование, которые были приняты депутатами к первому чтению. Процесс идет. Кабмин принял уже 6 постановлений, касающихся решений Межведомственной рабочей группы по устаревшим нормам или тем инструментам, которые дублировали функции», — добавил он.

Чиновник также подчеркнул, что среди разрешительных документов не осталось таких инструментов, отмена которых могла бы привести к значительному эффекту.

Справка Finance.ua:

В конце 2022 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект № 8058 об ускоренном пересмотре всех разрешений. Документом предусматривалось, что будет подготовлен список всех разрешений и лицензий, подлежащих отмене и пересмотру;

то есть ликвидация посредством голосования одного документа. Однако от такой идеи отказались. Пока разрешительные инструменты пересматриваются блоками, и под их отмену готовятся отдельные документы — как отдельные решения Кабинета Министров, так и законопроекты, которые будут голосоваться в Верховной Раде. Ответственно за это Министерство экономического развития и торговли.



Економічна Правда По материалам:

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