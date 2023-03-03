Минэкономики предлагает отменить или осовременить треть разрешений из сферы транспорта — Finance.ua

Минэкономики предлагает отменить или осовременить треть разрешений из сферы транспорта
Межведомственная рабочая группа по вопросам ускоренного пересмотра инструментов госрегулирования хоздеятельности предлагает правительству отменить или осовременить почти треть инструментов госрегулирования в сферах авиации, дорог, безопасности на транспорте, железной дороги, связи, судоходства и туризма.
Об этом сообщает Минэкономики.
Соответствующее решение было принято на заседании МРГ по дерегуляции.
«Проанализировано более 150 находящихся в компетенции Мининфраструктуры и органов центральной власти инструментов госрегулирования, подчиненных министерству. Это сложные сферы, поскольку значительная часть инструментов предусмотрена, в частности, международным правом, соответствующими соглашениями. Речь идет о безопасности судоходства, воздушного сообщения и других важных направлениях. Тем не менее упрощение и оптимизация возможны и в данных сферах, и мы предложили такие шаги», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Так, 75% проанализированных действующих инструментов относятся к авиационной отрасли и судоходству. Еще 16% — безопасности на транспорте.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью