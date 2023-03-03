Минэкономики предлагает отменить или осовременить треть разрешений из сферы транспорта — Finance.ua
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Минэкономики предлагает отменить или осовременить треть разрешений из сферы транспорта

Казна и Политика
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Минэкономики предлагает отменить или осовременить треть разрешений из сферы транспорта
Минэкономики предлагает отменить или осовременить треть разрешений из сферы транспорта
Межведомственная рабочая группа по вопросам ускоренного пересмотра инструментов госрегулирования хоздеятельности предлагает правительству отменить или осовременить почти треть инструментов госрегулирования в сферах авиации, дорог, безопасности на транспорте, железной дороги, связи, судоходства и туризма.
Об этом сообщает Минэкономики.
Соответствующее решение было принято на заседании МРГ по дерегуляции.
«Проанализировано более 150 находящихся в компетенции Мининфраструктуры и органов центральной власти инструментов госрегулирования, подчиненных министерству. Это сложные сферы, поскольку значительная часть инструментов предусмотрена, в частности, международным правом, соответствующими соглашениями. Речь идет о безопасности судоходства, воздушного сообщения и других важных направлениях. Тем не менее упрощение и оптимизация возможны и в данных сферах, и мы предложили такие шаги», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Так, 75% проанализированных действующих инструментов относятся к авиационной отрасли и судоходству. Еще 16% — безопасности на транспорте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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