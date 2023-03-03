Минэкономики предлагает отменить или осовременить треть разрешений из сферы транспорта — Finance.ua

Минэкономики предлагает отменить или осовременить треть разрешений из сферы транспорта Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Минэкономики предлагает отменить или осовременить треть разрешений из сферы транспорта

Межведомственная рабочая группа по вопросам ускоренного пересмотра инструментов госрегулирования хоздеятельности предлагает правительству отменить или осовременить почти треть инструментов госрегулирования в сферах авиации, дорог, безопасности на транспорте, железной дороги, связи, судоходства и туризма.

Об этом сообщает Минэкономики.

Соответствующее решение было принято на заседании МРГ по дерегуляции.

«Проанализировано более 150 находящихся в компетенции Мининфраструктуры и органов центральной власти инструментов госрегулирования, подчиненных министерству. Это сложные сферы, поскольку значительная часть инструментов предусмотрена, в частности, международным правом, соответствующими соглашениями. Речь идет о безопасности судоходства, воздушного сообщения и других важных направлениях. Тем не менее упрощение и оптимизация возможны и в данных сферах, и мы предложили такие шаги», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Так, 75% проанализированных действующих инструментов относятся к авиационной отрасли и судоходству. Еще 16% — безопасности на транспорте.

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