До 1560 евро на семью: как оформить социальную помощь в Бельгии — Finance.ua

До 1560 евро на семью: как оформить социальную помощь в Бельгии Сегодня 18:00 — Личные финансы

До 1560 евро на семью: как оформить социальную помощь в Бельгии

Люди, переехавшие из-за войны в Бельгию, получают социальную помощь. Ее размер зависит от состава семьи, количества детей и их возраста.

Как получить деньги

Подать заявку на получение социальной помощи можно в ближайшем центре социального обеспечения OCMW/CPAS

Для этого нужно иметь с собой:

паспорт;

карту А или справку Annexe 15/ Bijlage 15.

Влонтер Любовь Карпачева говорит, что размер соцпомощи разный и зависит от муниципалитета и состава семьи.

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«Например, вас приехало двое — помощь составляет около 750 евро на человека. Если вы одна и проживаете самостоятельно — 1100 евро. На каждого ребенка выплачивается дополнительно от 100 до 200 евро, но это зависит от количества детей, их возраста. В общей сложности лимит на каждую семью не больше 1560 евро. Но есть очень много индивидуальных случаев», — отмечает она.

Официально трудоустроиться по квалификации можно с картой А.

согласны с решением центра CPAS о размере социальной помощи, то вы можете обжаловать его в суде. Как это сделать, описано в Если вы нецентра CPAS о размере социальной помощи, то вы можете обжаловать его в суде. Как это сделать, описано в брошюре

находиться вне Бельгии не более 28 дней в году. О каждой поездке за пределы Бельгии следует предупреждать своего социального инспектора. В случае наличия социальной помощи от OCMW вы можетеО каждой поездке за пределы Бельгии следует предупреждать своего социального инспектора.

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