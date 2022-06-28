До 1560 евро на семью: как оформить социальную помощь в Бельгии — Finance.ua

До 1560 евро на семью: как оформить социальную помощь в Бельгии
Люди, переехавшие из-за войны в Бельгию, получают социальную помощь. Ее размер зависит от состава семьи, количества детей и их возраста.
Как получить деньги
Подать заявку на получение социальной помощи можно в ближайшем центре социального обеспечения OCMW/CPAS.
Для этого нужно иметь с собой:
- паспорт;
- карту А или справку Annexe 15/ Bijlage 15.
Влонтер Любовь Карпачева говорит, что размер соцпомощи разный и зависит от муниципалитета и состава семьи.
«Например, вас приехало двое — помощь составляет около 750 евро на человека. Если вы одна и проживаете самостоятельно — 1100 евро. На каждого ребенка выплачивается дополнительно от 100 до 200 евро, но это зависит от количества детей, их возраста. В общей сложности лимит на каждую семью не больше 1560 евро. Но есть очень много индивидуальных случаев», — отмечает она.
Официально трудоустроиться по квалификации можно с картой А.
Если вы не согласны с решением центра CPAS о размере социальной помощи, то вы можете обжаловать его в суде. Как это сделать, описано в брошюре.
В случае наличия социальной помощи от OCMW вы можете находиться вне Бельгии не более 28 дней в году. О каждой поездке за пределы Бельгии следует предупреждать своего социального инспектора.
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