До 1560 евро на семью: как оформить социальную помощь в Бельгии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

До 1560 евро на семью: как оформить социальную помощь в Бельгии

Личные финансы
67
До 1560 евро на семью: как оформить социальную помощь в Бельгии
До 1560 евро на семью: как оформить социальную помощь в Бельгии
Люди, переехавшие из-за войны в Бельгию, получают социальную помощь. Ее размер зависит от состава семьи, количества детей и их возраста.

Как получить деньги

Подать заявку на получение социальной помощи можно в ближайшем центре социального обеспечения OCMW/CPAS.
Для этого нужно иметь с собой:
  • паспорт;
  • карту А или справку Annexe 15/ Bijlage 15.
Влонтер Любовь Карпачева говорит, что размер соцпомощи разный и зависит от муниципалитета и состава семьи.
Читайте также
«Например, вас приехало двое — помощь составляет около 750 евро на человека. Если вы одна и проживаете самостоятельно — 1100 евро. На каждого ребенка выплачивается дополнительно от 100 до 200 евро, но это зависит от количества детей, их возраста. В общей сложности лимит на каждую семью не больше 1560 евро. Но есть очень много индивидуальных случаев», — отмечает она.
Официально трудоустроиться по квалификации можно с картой А.
Если вы не согласны с решением центра CPAS о размере социальной помощи, то вы можете обжаловать его в суде. Как это сделать, описано в брошюре.
В случае наличия социальной помощи от OCMW вы можете находиться вне Бельгии не более 28 дней в году. О каждой поездке за пределы Бельгии следует предупреждать своего социального инспектора.
Забронировать и купить билеты на автобус, самолет или поезд можно с INFOBUS. Кстати, бронь на сайте — бесплатная. Попробуйте сами!

Забронировать билет ✈️

По материалам:
Евакуація.city
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.