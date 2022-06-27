Правила меняются: какие страны урезают помощь украинским беженцам — Finance.ua

Правила меняются: какие страны урезают помощь украинским беженцам Сегодня 13:03 — Личные финансы

Правила меняются: какие страны урезают помощь украинским беженцам

Спустя четыре месяца войны страны в Европе начали сворачивать программы помощи украинским беженцам, оставляя льготы только для самых уязвимых категорий.

Рассказываем, какие страны меняют условия пребывания украинцев, бегущих от войны, и на что им можно рассчитывать в дальнейшем.

Польша

В Польше за статусом временной защиты с правом на выплаты и льготы — номером PESEL со статусом «Укр» — обратились более 1,2 миллиона украинцев, которые прибыли с 24 февраля (остальные прибывшие на статус и государственную помощь не претендовали).

Из общего числа зарегистрированных — более 500 тысяч людей трудоспособного возраста, половина из которых уже устроились на работу, сообщает издание polsatnews.pl

Польша с первых дней приема беженцев объявляла, что цель помощи — поддержать украинцев и помочь интегрироваться в общество, найти работу, продолжить обучение, стать финансово независимыми.

Для того, чтобы украинцы имели кров над головой и питание, была запущена программа «40+» — полякам, которые принимали украинцев у себя дома и кормили их или размещали в отелях, базах отдыха с питанием — государство выплачивало по 40 злотых за человека в сутки. Так за 3 гостей поляк мог получить 3600 злотых в месяц (23,7 тыс. гривен).

программа ограничивается 120 днями со дня пересечения границы. Это касается также и тех, кто прибудет в июле, В июне правительство заявило, что этасо дня пересечения границы. Это касается также и тех, кто прибудет в июле, объяснил заместитель главы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер, сообщило rp.pl.

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Исключение сделали для многодетных семей, людей с инвалидностью, пенсионеров, беременных женщин, лиц, осуществляющих уход за младенцами — за них период выплаты «40+» будет продлен еще на 120 дней.

Тех людей, которые исчерпали 120 дней пребывания в Польше и не смогли найти работу, а снимать жилье не могут, власти обещают поселить в места «общего размещения» и муниципальные помещения, уточняя, что речи о лагерях для беженцев не идет.

В силе остаются все выплаты (300 злотых единоразово, 500 злотых для детей до 18 лет ежемесячно, помощь малообеспеченным семьям), бесплатная медицинская помощь и школы. А вот пункты с раздачей гуманитарной помощи и продуктов во многих местах закрываются — сбор среди поляков сократился в разы.

отмене бесплатного проезда для беженцев из Украины на всех направлениях с 1 июля. Польская железнодорожная компания PKP Intercity сообщила обдля беженцев из Украины на всех направлениях с 1 июля.

Чехия

Президент Чехии подписал закон об изменении программы поддержки украинских беженцев, сообщает «Радио Украина» в Чехии.

В ближайшие дни документ будет опубликован и вступит в силу. Изменения касаются выплат и медицинской помощи.

На безусловную выплату 500 крон (6300 гривен) сейчас еще имеют право все новоприбывшие, получившие визу временной помощи. Эту сумму можно получить еще 5 раз ежемесячно, если подтвердить тяжелое материальное положение — отсутствие работы и собственности в стране.

По новым условиям, эти 5000 крон беженцы уже не будут получать, если им предоставят бесплатное жилье, ежедневное многоразовое питание и гигиенические средства. Список адресов бесплатного размещения, где постояльцев ежедневно кормят и снабжают средствами гигиены, Минтруда предоставит Центральный кризисный штаб.

Такие меры разработаны против злоупотреблений мигрантами, которые приезжают в страну ради денежного пособия.

Чтобы получить последующие выплаты, нужно будет фактически проживать именно в Чехии, а не приезжать за пособием из других стран.

Также в два раза сократили срок оплаты государством медицинской страховки — с года до 150 дней. За это время беженец может найти работу, и взносы за него будет платить работодатель. Государство продолжит оплачивать страховые взносы только за детей до 18 лет, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Максимальный срок рассмотрения заявления о визе временной защиты продлят до 60 дней.

Болгария

Болгария приняла в отелях на черноморском побережье 60 тысяч беженцев, а за их размещение и питание выделялось 40 левов в сутки (637 гривен).

Однако с 1 июня в стране сократили размер компенсации до 15 левов (238 гривен), поэтому с началом туристического сезона украинцев попросили освободить гостиничные номера.

Принимать украинцев с июня с меньшей оплатой согласились больше 250 объектов размещения. На сайте Bulgaria for Ukraine нашим согражданам объяснили, что их переселят в государственные базы отдыха, от отдыха в которых в этом году отказались сотрудники их ведомств.

Также был опубликован список всех отелей , которые подали заявки на новую программу, среди которых большая часть в курортных морских локациях.

Новая программа рассчитана до 31 августа. В течение одного-двух месяцев беженцы должны будут покинуть государственные базы, чтобы рабочие могли уйти в отпуск, заявил министр туризма Христо Проданов.

«Идея состоит в том, чтобы в течение следующих 3 месяцев обеспечить полную интеграцию этих людей, чтобы они могли начать работать и жить, как болгарские граждане», — передает слова чиновника издание «Дневник».

К слову, две трети из оставшихся в стране 78 тысяч украинских беженцев живут в арендованном жилье или в болгарских семьях.

Швейцария

Государственный секретариат Швейцарии по миграции (SEM) анонсировал, что статус защиты S граждан Украины, бежавших от войны, может быть отозван, если они находятся в Украине более 15 дней в квартал, сообщал сайт SchengenVisaInfo.com.

Такое положение о поездках на родину было принято на восьмом заседании штаба специального убежища.

Всем лицам, имеющим статус защиты S, разрешено въезжать в Украину и возвращаться в Швейцарию на срок не более 15 дней в квартал. Однако это положение не распространяется на лиц, которые могут доказать, что у них были важные причины остаться на более длительный период, например, посещение близкого члена семьи, который серьезно болен.

Аннулирование статуса защиты может произойти и в том случае, если беженцы находятся в третьей стране более двух месяцев и Государственный секретариат по миграции считает, что они перенесли центр своей жизни в ту страну.

«Если человеку уже был предоставлен статус защиты в другом шенгенском государстве, ему также не будет предоставлен статус защиты S в Швейцарии», — уточняется в заявлении.

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