Для создания Почтового банка потребуется согласование НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Для создания Почтового банка потребуется согласование НБУ

25
Для создания Почтового банка потребуется согласование НБУ
Для создания Почтового банка потребуется согласование НБУ
В НБУ прокомментировали передачу Укрпочте контрольного пакета акций АО «Первый инвестиционный банк» (PINbank): любой переход права собственности на банк должен происходить после официального одобрения этого процесса Нацбанком.
Такой ответ дали в Национальном банке Украины, пишет «Экономическая правда».
«Согласно Закону Украины „О банках и банковской деятельности“, приобретение существенного участия юридическим или физическим лицом в банке предусматривает соблюдение лицензионных процедур, введенных Национальным банком. В частности, необходимо уведомить о таких намерениях этот банк и НБУ с одновременным предоставлением полного пакета документов, которые определены законом „О банках“ и нормативно-правовыми актами НБУ, для согласования существенного участия», — отметили в Нацбанке.
В то же время, там сообщили, что для передачи акций PINbank от Фонда госимущества в Министерство развития громад и территорий разрешение или отдельное согласование от регулятора не требовалось.
Кроме этого, в Нацбанке отметили, что согласно требованиям совместной с МВФ программы и в соответствии с положениями Меморандума об экономической и финансовой политике, любой будущий переход права собственности на банк, в том числе после национализации во время военного положения, должен происходить только с учетом Закона «О банках» и после официального уведомления, рассмотрения и одобрения этого процесса регулятором.

Справка Finance.ua:

  • Правительство передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, Министерству развития громад и территорий с последующей передачей Укрпочте.
  • Укрпочта Банк будет вести свою деятельность на основе специальной ограниченной банковской лицензии.
  • Банк сможет предлагать базовые финансовые услуги: социальные выплаты, оплату счетов, открытие счетов и т. д. Особое внимание будет уделяться социально уязвимым категориям населения и малому бизнесу, которому требуется поддержка.
Чтобы сделать Finance.ua еще более полезным для читателей, мы запустили небольшой опрос. 👉🏻 Ваши ответы на несколько простых вопросов помогут нам лучше понять ваши интересы, финансовые цели и предпочтения в контенте и делать материалы максимально актуальными для вас.

Пройти опрос 🎤

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.