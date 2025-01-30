Для создания Почтового банка потребуется согласование НБУ — Finance.ua

Для создания Почтового банка потребуется согласование НБУ Сегодня 11:48

Для создания Почтового банка потребуется согласование НБУ

В НБУ прокомментировали передачу Укрпочте контрольного пакета акций АО «Первый инвестиционный банк» (PINbank): любой переход права собственности на банк должен происходить после официального одобрения этого процесса Нацбанком.

Такой ответ дали в Национальном банке Украины, пишет «Экономическая правда».

«Согласно Закону Украины „О банках и банковской деятельности“, приобретение существенного участия юридическим или физическим лицом в банке предусматривает соблюдение лицензионных процедур, введенных Национальным банком. В частности, необходимо уведомить о таких намерениях этот банк и НБУ с одновременным предоставлением полного пакета документов, которые определены законом „О банках“ и нормативно-правовыми актами НБУ, для согласования существенного участия», — отметили в Нацбанке.

В то же время, там сообщили, что для передачи акций PINbank от Фонда госимущества в Министерство развития громад и территорий разрешение или отдельное согласование от регулятора не требовалось.

Кроме этого, в Нацбанке отметили, что согласно требованиям совместной с МВФ программы и в соответствии с положениями Меморандума об экономической и финансовой политике, любой будущий переход права собственности на банк, в том числе после национализации во время военного положения, должен происходить только с учетом Закона «О банках» и после официального уведомления, рассмотрения и одобрения этого процесса регулятором.

Справка Finance.ua:

Правительство передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, Министерству развития громад и территорий с последующей передачей Укрпочте.

Укрпочта Банк будет вести свою деятельность на основе специальной ограниченной банковской лицензии.

Банк сможет предлагать базовые финансовые услуги: социальные выплаты, оплату счетов, открытие счетов и т. д. Особое внимание будет уделяться социально уязвимым категориям населения и малому бизнесу, которому требуется поддержка.

Чтобы сделать Finance.ua еще более полезным для читателей, мы запустили небольшой опрос. 👉🏻 Ваши ответы на несколько простых вопросов помогут нам лучше понять ваши интересы, финансовые цели и предпочтения в контенте и делать материалы максимально актуальными для вас.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.