Для реализации инициативы Grain for Ukraine собрано $180 млн — Finance.ua
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Для реализации инициативы Grain for Ukraine собрано $180 млн

Казна и Политика
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Для реализации инициативы Grain for Ukraine собрано $180 млн
Для реализации инициативы Grain for Ukraine собрано $180 млн
Для реализации инициативы Grain for Ukraine уже собрано более $180 млн.
Об этом сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
«Объем аккумулированных средств для нашей инициативы Grain for Ukraine растет, и уже более $180 млн — это одна из крупнейших украинских гуманитарных инициатив. А будет еще больше», — сказал он.
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По словам Зеленского, «о финансовом, логистическом вкладе в инициативу заявили Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша Португалия Румыния, Словения , США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, ЕС — очень важное участие плюс Республика Корея, Япония. А еще НАТО и, конечно, ООН».
«Я благодарен всем, кто участвует, кто помогает Украине реализовать нашу формулу мира. Уверен, ее можно реализовать полностью, в частности, пункт о продовольственной безопасности», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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