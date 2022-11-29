Для реализации инициативы Grain for Ukraine собрано $180 млн — Finance.ua

Для реализации инициативы Grain for Ukraine собрано $180 млн Вчера 15:47 — Казна и Политика

Для реализации инициативы Grain for Ukraine собрано $180 млн

Для реализации инициативы Grain for Ukraine уже собрано более $180 млн.

Об этом сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Объем аккумулированных средств для нашей инициативы Grain for Ukraine растет, и уже более $180 млн — это одна из крупнейших украинских гуманитарных инициатив. А будет еще больше», — сказал он.

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По словам Зеленского, «о финансовом, логистическом вкладе в инициативу заявили Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша Португалия Румыния, Словения , США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, ЕС — очень важное участие плюс Республика Корея, Япония. А еще НАТО и, конечно, ООН».

«Я благодарен всем, кто участвует, кто помогает Украине реализовать нашу формулу мира. Уверен, ее можно реализовать полностью, в частности, пункт о продовольственной безопасности», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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