Бомбардировки инфраструктуры увеличили донаты на ВСУ почти вдвое за месяц (инфографика) — Finance.ua

Бомбардировки инфраструктуры увеличили донаты на ВСУ почти вдвое за месяц (инфографика) Сегодня 10:20

В дни массированных обстрелов гражданской инфраструктуры украинцы активнее поддерживали ВСУ. Только за октябрь пожертвования на три популярных благотворительных фонда страны — United24, «Повернись живим» и Фонд Притулы — составили 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные собственного исследования.

Самые большие сборы зафиксированы на платформе United24. За полгода работы платформы на счета НБУ зашло более 6,8 млрд грн.

83% средств или 5,6 млрд грн украинцы направили на счет ВСУ. На счет для медицинской помощи поступило 745 млн грн — это 11% от общей суммы, на гуманитарную помощь приходится только 429 млн грн или 6% от суммы поступлений.

Больше всего денег за месяц задонатили в июле — 2,24 млрд грн. Основной всплеск в размере приходится на неделю с 04 по 10 июля. Тогда украинцы задонатили 1,86 млрд грн — это 83% от всех поступлений июля. Вероятно, это произошло после трагедии с обстрелом торгового центра в Кременчуге.

В августе и сентябре в среднем украинцы донатили 90 млн грн в неделю

После первой большой бомбардировки энергетической инфраструктуры с 10 по 16 октября сумма донатов за неделю выросла на 36%. Обстрелы на следующей неделе увеличили поддержку ВСУ в 2,8 раза — на 251 млн грн.

С начала большого вторжения фонд «Повернись живим» собрал почти 5 млрд грн. Так же, как и в случае с United24, количество донатов и их сумма существенно выросли после начала массированных обстрелов инфраструктуры в октябре.

За период с 10 по 16 октября украинцы задонатили 108 млн грн. Это в 1,6 раза больше, чем за неделю до того.

Похожая ситуация произошла и после массовых обстрелов в ноябре. Так, с 14 по 20 ноября украинцы пополнили счета фонда на 140 млн гривен. Это в 2,3 раза больше, чем неделю назад.

Фонд Притулы за 9 месяцев с начала большого вторжения собрал не более 3 млрд грн. Так же, как и у коллег, количество пожертвований после начала массовых обстрелов гражданской инфраструктуры существенно возросло — в более чем 3 раза за месяц.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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