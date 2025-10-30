0 800 307 555
ру
Для продажи госбанков будут привлекать советника

29 октября правительство утвердило порядок привлечения советника для подготовки к продаже пакетов акций государственных банков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Что это означает

Теперь появляется четкий механизм и критерии отбора советника, его задачи и полномочия.
Советник будет разрабатывать рекомендации относительно порядка проведения конкурса, оценки участников, способов продажи акций, повышения их стоимости и других вопросов, связанных с подготовкой к приватизации банков государственного сектора.

Для чего это нужно

Цель нововведений — прозрачная и конкурентная продажа долей государственных банков.
Что это даст:
  • уменьшит долю государства в банковском секторе,
  • усилит конкуренцию на рынке,
  • привлечет средства в Госбюджет,
  • сделает подготовку к соглашениям понятной и предсказуемой для международных инвесторов.

Кого это касается

Документ касается подготовки к продаже акций системно важных банков, принадлежащих государству, кроме Ощадбанка и Укрэксимбанка.
Напомним, ранее правительство уже дало старт подготовке к приватизации Сэнс Банка и Укргазбанка.
«Уменьшение доли государства в банковском секторе — одна из восьми приоритетных операционных целей Минфина Программы действий Правительства», — говорят в Минфине.
Светлана Вышковская
