Для продажи госбанков будут привлекать советника

29 октября правительство утвердило порядок привлечения советника для подготовки к продаже пакетов акций государственных банков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Что это означает
Теперь появляется четкий механизм и критерии отбора советника, его задачи и полномочия.
Советник будет разрабатывать рекомендации относительно порядка проведения конкурса, оценки участников, способов продажи акций, повышения их стоимости и других вопросов, связанных с подготовкой к приватизации банков государственного сектора.
Для чего это нужно
Цель нововведений — прозрачная и конкурентная продажа долей государственных банков.
Что это даст:
- уменьшит долю государства в банковском секторе,
- усилит конкуренцию на рынке,
- привлечет средства в Госбюджет,
- сделает подготовку к соглашениям понятной и предсказуемой для международных инвесторов.
Кого это касается
Документ касается подготовки к продаже акций системно важных банков, принадлежащих государству, кроме Ощадбанка и Укрэксимбанка.
Напомним, ранее правительство уже дало старт подготовке к приватизации Сэнс Банка и Укргазбанка.
«Уменьшение доли государства в банковском секторе — одна из восьми приоритетных операционных целей Минфина Программы действий Правительства», — говорят в Минфине.
