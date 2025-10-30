Для продажи госбанков будут привлекать советника Сегодня 12:22

Для продажи госбанков будут привлекать советника

29 октября правительство утвердило порядок привлечения советника для подготовки к продаже пакетов акций государственных банков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Что это означает

Теперь появляется четкий механизм и критерии отбора советника, его задачи и полномочия.

Советник будет разрабатывать рекомендации относительно порядка проведения конкурса, оценки участников, способов продажи акций, повышения их стоимости и других вопросов, связанных с подготовкой к приватизации банков государственного сектора.

Для чего это нужно

Цель нововведений — прозрачная и конкурентная продажа долей государственных банков.

Что это даст:

уменьшит долю государства в банковском секторе,

усилит конкуренцию на рынке,

привлечет средства в Госбюджет,

сделает подготовку к соглашениям понятной и предсказуемой для международных инвесторов.

Кого это касается

Документ касается подготовки к продаже акций системно важных банков, принадлежащих государству, кроме Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Напомним, ранее правительство уже дало старт подготовке к приватизации Сэнс Банка и Укргазбанка

«Уменьшение доли государства в банковском секторе — одна из восьми приоритетных операционных целей Минфина Программы действий Правительства», — говорят в Минфине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.