Для перехода на зеленый курс Украине нужно €114 млрд — Finance.ua

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Для перехода на зеленый курс Украине нужно €114 млрд

Аграрный рынок
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Для перехода на зеленый курс Украине нужно €114 млрд
Для перехода на зеленый курс Украине нужно €114 млрд
Выполнение всех требований согласно Национальному плану по энергетике и климату на следующие 10 лет предусматривает привлечение €114 млрд.
Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев во время Международного форума устойчивого развития 2024 года.
Национальный план по энергетике и климату включает более 100 разных политик. Министерство экономики Украины выступает координатором данного плана. Разрабатывается процедура мониторинга для того, чтобы понимать, что все министерства работают синхронизированно и выполняют требования. Консолидация совместных усилий, привлечение заинтересованных партнеров и международных инвесторов являются ключевыми на этом пути.
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«У нас есть высокоуровневая группа, состоящая из G7, этих международных организаций, и, собственно, сейчас мы работаем над тем, чтобы страны нарабатывали в своих правительствах механизмы присоединения к этому плану, к его финансированию, чтобы им было легче пройти этот путь. К примеру, нас очень поддерживает правительство Великобритании, для них это очень важный инструмент.
Мы сейчас разрабатываем столетнее соглашение с Великобританией, где будет фокус на «зеленый переход». И на примере таких правительств, уже являющихся партнерами, мы стараемся и других также приобщить, чтобы собрать коалицию, которая сможет помочь профинансировать большую часть «зеленого перехода», — отметил Алексей Соболев.
Таким образом, бизнес, который отвечает регуляторным нормам, сможет планировать стратегии, разрабатывать что-то новое благодаря предоставленному финансированию.
По материалам:
AgroPortal.ua
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