Для перехода на зеленый курс Украине нужно €114 млрд — Finance.ua

Для перехода на зеленый курс Украине нужно €114 млрд Сегодня 19:37 — Аграрный рынок

Для перехода на зеленый курс Украине нужно €114 млрд

Выполнение всех требований согласно Национальному плану по энергетике и климату на следующие 10 лет предусматривает привлечение €114 млрд.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев во время Международного форума устойчивого развития 2024 года.

Национальный план по энергетике и климату включает более 100 разных политик. Министерство экономики Украины выступает координатором данного плана. Разрабатывается процедура мониторинга для того, чтобы понимать, что все министерства работают синхронизированно и выполняют требования. Консолидация совместных усилий, привлечение заинтересованных партнеров и международных инвесторов являются ключевыми на этом пути.

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«У нас есть высокоуровневая группа, состоящая из G7, этих международных организаций, и, собственно, сейчас мы работаем над тем, чтобы страны нарабатывали в своих правительствах механизмы присоединения к этому плану, к его финансированию, чтобы им было легче пройти этот путь. К примеру, нас очень поддерживает правительство Великобритании, для них это очень важный инструмент.

Мы сейчас разрабатываем столетнее соглашение с Великобританией, где будет фокус на «зеленый переход». И на примере таких правительств, уже являющихся партнерами, мы стараемся и других также приобщить, чтобы собрать коалицию, которая сможет помочь профинансировать большую часть «зеленого перехода», — отметил Алексей Соболев.

Таким образом, бизнес, который отвечает регуляторным нормам, сможет планировать стратегии, разрабатывать что-то новое благодаря предоставленному финансированию.

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