Цены на рынке сельхозземель в Украине растут: ключевые показатели KSE — Finance.ua

Цены на рынке сельхозземель в Украине растут: ключевые показатели KSE Сегодня 21:04

Цены на рынке сельхозземель в Украине растут: ключевые показатели KSE

В третьем квартале 2024 г. существенно выросла средневзвешенная стоимость гектара сельскохозяйственных земель — до 45,4 тыс. грн за гектар для всех проданных земель и до 46,8 тыс. грн за гектар для товарных земель. Это на 4,0% и на 4,2% соответственно больше цен во 2-м квартале этого года.

Об этом говорится в новом аналитическом обзоре рынка земель от KSE Агроцентра и Программы USAID АГРО, подготовленном в рамках совместного исследовательского проекта «Земля несокрушимости».

Если сравнивать средневзвешенные цены сентября 2024 года с ценами декабря 2023 года (последний месяц перед открытием рынка земель для юридических лиц), то за это время они выросли на 21,6% для всех земель и на 18,6% для «товарных» участков, достигнув 45,2 тыс. грн/га для всех проданных земель и 46,9 тыс. грн/га для товарных земель.

Важно отметить, что в 3 квартале 2024 года темпы роста цен на землю впервые с начала полномасштабного вторжения превысили темпы девальвации национальной валюты: если средневзвешенная цена в декабре 2023 года составляла 1001 дол. США за га, в сентябре 2024 года она достигла 1095 дол. США за га, то есть была на 9,4% больше в долларовом эквиваленте.

Таким образом, за девять месяцев 2024 года капитализация рынка сельхозземель увеличилась на 332 млрд грн или на 3,9 млрд дол. США.

Сделки купли-продажи

Третий квартал 2024 стал рекордным по количеству и площади сделок купли-продажи сельскохозяйственных земель за весь период с начала полномасштабного вторжения.

Всего в июле-сентябре этого года было заключено 28,4 тыс. соглашений относительно 62,7 тыс. га земель сельхозназначения. Это на 3% больше результатов предыдущего квартала, а также на 29% больше по количеству сделок и на 39% - по площади земель в обращении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста цен на землю впервые с начала полномасштабного вторжения опередили темпы девальвации национальной валюты. Следовательно, с начала 2024 года капитализация рынка земель выросла на 332 млрд грн или на 3,9 млрд дол. США.

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В отличие от 2-го квартала 2024 года, когда основной рост пришелся на апрель месяц, а в дальнейшем объемы рынка снижались, рынок земель в 3-м квартале демонстрировал постоянную положительную динамику: 8,9 тыс. сделок по 19,6 тыс. га июле, 9,4 тыс. сделок по 20,6 тыс. га — в августе, а в сентябре уже 9,8 тыс. сделок по 22,5 тыс. га.

Хотя объемы рынка стабильно растут после его полной остановки на фоне полномасштабного вторжения, темпы восстановления замедляются и сами объемы до сих пор ниже показателей до февраля 2022 года. Сейчас среднемесячные объемы рынка примерно на 37% ниже показателей до начала полномасштабного вторжения. При этом площадь сельскохозяйственных сделок из-за оккупации россией части украинской территории сократилась с февраля 2022 года ориентировочно на 22%", — отметил руководитель исследовательского проекта «Земля несокрушимости» Роман Нейтер.

Активность юридических лиц

В 3 квартале этого года на рынке сельхозземель существенно возросла активность юридических лиц. Если во 1-м квартале 2024 года юрлица приобрели 8,5 тыс. га сельхозземель, а во 2-м квартале эта цифра увеличилась до 13,0 тыс. га, то в третьем она достигла уже 15,9 тыс. га. Следовательно, динамика объемов приобретения юрлицами земли опережала темпы роста рынка — 22% против 3% соответственно.

Как следствие, увеличилась и доля юрлиц на рынке: с 14,5% в 1 квартале до 21,3% - во 2-м, и до 25,4% - в 3-м квартале 2024 года. Рекордным месяцем стал сентябрь 2024 года, в течение которого юрлица приобрели 6,3 тыс. га сельхозземель или 27,9% всех заключенных в этот период сделок купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Поступления в бюджет

Объем бюджетных поступлений от сельхозземель показывает положительную динамику с начала 2024 года. По оперативным данным официального вебпортала Министерства финансов Украины OpenBudget, в августе 2024 года благодаря обращению и использованию сельхозземель бюджеты общин пополнились более чем на 3,9 млрд грн, что на 23% больше показателей за аналогичный период прошлого года. В то же время другие налоговые поступления общин снизились почти на 2,6 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прежде всего из-за перенаправления НДФЛ, уплаченного военными, в государственный бюджет. Около 28% потерь бюджетов в августе было компенсировано благодаря росту поступлений от сельхозземель.

В целом, за восемь месяцев 2024 года в бюджеты общин было уплачено более 27 млрд грн налогов и платежей, связанных с землями сельскохозяйственного назначения, что на 16% больше показателей за аналогичный период прошлого года. В 2024 году доля доходов, связанных с сельхозземлей, выросла с 11% до 14% в структуре совокупных налоговых поступлений общин, что свидетельствует о важности эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения для сохранения и усиления финансовой состоятельности общин.

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