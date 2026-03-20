Для каких пассажиров подорожают билеты на поезда в мае
В мае 2026 года билеты на поезда подорожают для некоторых пассажиров.
Об этом говорится на сайте Укрзализныци.
Здесь речь идет о сезонных скидках, которые действуют ежегодно только в период с 1 октября по 15 мая. По истечении этого срока льготы автоматически прекращаются.
Кто потеряет скидку
50% скидку без ограничения количества поездок потеряют:
- Люди с инвалидностью III группы вследствие войны.
- Сопровождающие лиц с инвалидностью из-за войны I группы (в пределах одного) и сопровождающие ветеранов II-III групп в возрасте 85 лет и старше.
- Люди с инвалидностью из-за войны I и II групп, а также участники боевых действий Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и старше.
- Люди с инвалидностью и дети с инвалидностью, а также по одному сопровождающему для каждого лица с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью.
- Жертвы нацистских преследований: лица с инвалидностью I-III групп: потеряют 50% скидку без ограничения поездок после 15 мая.
- Также теряют сезонную скидку сопроводители жертв нацистских преследований, в которых инвалидность I группы.
У кого скидка круглый год
Пассажиры, которые могут получать льготы вне зависимости от сезона:
- дети и учащиеся от 6 до 14 лет. Они имеют право на скидку на билеты во внутреннем сообщении на 25%.
- студенты и учащиеся учебных заведений. Они могут воспользоваться скидкой 50% на проезд во всех вагонах внутреннего сообщения.
- участники боевых действий. Они могут выбирать: либо бесплатный проезд один раз в два года, либо скидку 50% один раз в год.
- родители погибших военнослужащих пропали без вести или умерли. Они имеют право на 50% скидку на все поездки по железной дороге по Украине.
Чтобы получить скидку на билеты, пассажиру необходимо показать документ, подтверждающий право человека на льготы.
Ранее мы писали о том, что пассажирам поездов следует знать: Укрзализныця возвращает часть стоимости билетов. При этом важно понимать правила и термины таких возвратов.
Сумма возврата зависит от того, сколько времени остается до отправления поезда:
- если пассажир возвращает билет не менее чем за 24 часа до отправления поезда — ему выплачивается полная стоимость билета и плацкарты;
- сданный от 24 до 6 часов до отправления рейса билет: пассажиру вернется полная стоимость билета и 50% стоимости плацкарты;
- за менее 6 часов до отправления поезда пассажиру возвращается только стоимость билета без плацкарты, НДС, комиссионного сбора, сбора за постель и ставки.
В компании отмечали, что в случае возвращения проездных документов по вине перевозчика пассажиру возвращаются в полном объеме средства, уплаченные им при приобретении проездного документа, в том числе за услуги, связанные с резервированием мест.
