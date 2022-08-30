Для двух районов Киева утвердили тариф на отопление и горячую воду — Finance.ua

Для двух районов Киева утвердили тариф на отопление и горячую воду Сегодня 12:01 — Личные финансы

Для двух районов Киева утвердили тариф на отопление и горячую воду

Власти Киева утвердили цены на отопление и горячую воду для ООО «Евро-Реконструкция», являющейся оператором Дарницкой ТЭЦ и поставщиком услуг в Дарницком и Днепровском районах.

Как сообщают в КГГА , тарифы оставили на уровне прошлого отопительного сезона. То есть тарифы как для клиентов «Евро-Реконструкции», так и коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» в течение этой зимы расти не будут.

«Вместе с тем ООО „Евро-Реконструкция“ произвело расчет экономически обоснованных тарифов с учетом роста стоимости энергоносителей. Это часть необходимой процедуры получения предприятием компенсации в установленном законом порядке на уровне государства», — говорится в заявлении.

Тарифы на централизованное отопление

Тарифы на услугу поставки тепловой энергии

Тарифы на централизованное горячее водоснабжение

Тарифы на услугу горячего водоснабжения

Напомним, что в Украине был принят закон, которым вводится мораторий на повышение цен на услуги по распределению природного газа, тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды на протяжении действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено. Этим законом также установлен механизм компенсации, введенной для теплоснабжающих предприятий.

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