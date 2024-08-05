Для Донецкой области упростили процедуру строительства скважин — Finance.ua

Для Донецкой области упростили процедуру строительства скважин Сегодня 07:36 — Казна и Политика

Для Донецкой области упростили процедуру строительства скважин

Правительство приняло постановление, согласно которому в Донецкой области вводится экспериментальный проект по водоснабжению.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В принятом постановлении говорится об упрощении разрешительных процедур для строительства артезианских и других эксплуатационных скважин.

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Сообщается, что участники экспериментального проекта смогут вести строительство без необходимости получения многих обычных для строительства разрешений и прочих документов.

Цель такого кардинального упрощения процедур — ускорение процесса строительства артезианских скважин. Важно не допустить гуманитарного кризиса на подконтрольной части Донецкой области.

Разработчиком и координатором экспериментального проекта является Минокружсреды.

Економічна Правда По материалам:

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