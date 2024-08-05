Для Донецкой области упростили процедуру строительства скважин — Finance.ua

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Для Донецкой области упростили процедуру строительства скважин

Казна и Политика
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Для Донецкой области упростили процедуру строительства скважин
Для Донецкой области упростили процедуру строительства скважин
Правительство приняло постановление, согласно которому в Донецкой области вводится экспериментальный проект по водоснабжению.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
В принятом постановлении говорится об упрощении разрешительных процедур для строительства артезианских и других эксплуатационных скважин.
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Сообщается, что участники экспериментального проекта смогут вести строительство без необходимости получения многих обычных для строительства разрешений и прочих документов.
Цель такого кардинального упрощения процедур — ускорение процесса строительства артезианских скважин. Важно не допустить гуманитарного кризиса на подконтрольной части Донецкой области.
Разработчиком и координатором экспериментального проекта является Минокружсреды.
По материалам:
Економічна Правда
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