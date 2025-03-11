Для чего Минагрополитики запустило электронную систему єКоноплі — Finance.ua

Для чего Минагрополитики запустило электронную систему єКоноплі Сегодня 10:44 — Аграрный рынок

Для чего Минагрополитики запустило электронную систему єКоноплі

С 10 марта 2025 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины запускает электронную систему єКоноплі

Об этом сообщили в Минагро.

Основная цель системы — усовершенствование государственной аграрной политики, возобновление лидерства Украины в выращивании технической конопли и снижение возможных коррупционных рисков и рисков злоупотреблений.

«Новый сервис єКоноплі будет способствовать развитию этой отрасли, ибо применение промышленной конопли чрезвычайно широкое — от легкой и пищевой промышленности до целлюлозно-бумажной. Конопля — это высокомаржинальная нишевая культура, которая имеет широкие возможности для переработки», — отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Что это даст?

Внедрение системы позволит обеспечить публичность и открытость рынка промышленной конопли. В результате это приведет к росту субъектов, которые ведут деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей на внутренних и внешних рынках. А также позволит формировать объективные статистические и аналитические данные относительно промышленных конопли.

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Юридическим лицам, которые ведут деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей, доступны следующие модули в системе:

Модуль регистрации субъектов хозяйствования в сфере промышленной конопли

Модуль регистрации и управления земельными участками

Модуль посева и урожая

Модуль лабораторных исследований

Модуль выписок и отчетности

Интерактивная карта

Система єКоноплі интегрируется с государственными реестрами и системами, в частности:

Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований (далее — ЕГР);

Государственным реестром прав на недвижимое имущество (далее — ГРВП);

Государственным земельным кадастром (далее — ГЗК);

Информационно-коммуникационной системой єРослинництво (Государственным реестром сортов растений, пригодных для распространения в Украине; Реестром сертификатов на семена и/или посадочный материал).

Для регистрации в Реестре необходимо:

Подготовить только КЭП.

Подать заявку через электронный кабинет системы єКоноплі.

Кроме того, значительно упрощается деятельность юридических лиц. Ранее получение лицензии на производство промышленной конопли длилось до 3 месяцев. Теперь в соответствии с приказом Минагрополитики от 16 августа 2024 года № 2692 «Об утверждении Порядка ведения Реестра юридических лиц, которые ведут деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей», для выращивания конопли для промышленных целей достаточно зарегистрироваться в Реестре юридических лиц, которые ведут деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей, и нет надобности получать лицензии и квоты.

Система єКоноплі реализована Министерством аграрной политики и продовольствия Украины в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины в рамках Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа при поддержке правительства Швейцарии. Также к программе присоединился проект Европейского Союза «Институционная и политическая реформа мелкомасштабного сельского хозяйства в Украине» (IPRSA).

Реестр был создан на базе Дія. Engine — платформы, запущенной Министерством цифровой трансформации. Благодаря использованию этой разработки удалось значительно сэкономить время и ресурсы при работе над реестром.

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