Для чего Минагрополитики запустило электронную систему єКоноплі — Finance.ua

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Для чего Минагрополитики запустило электронную систему єКоноплі

Аграрный рынок
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Для чего Минагрополитики запустило электронную систему єКоноплі
Для чего Минагрополитики запустило электронную систему єКоноплі
С 10 марта 2025 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины запускает электронную систему єКоноплі.
Об этом сообщили в Минагро.
Основная цель системы — усовершенствование государственной аграрной политики, возобновление лидерства Украины в выращивании технической конопли и снижение возможных коррупционных рисков и рисков злоупотреблений.
«Новый сервис єКоноплі будет способствовать развитию этой отрасли, ибо применение промышленной конопли чрезвычайно широкое — от легкой и пищевой промышленности до целлюлозно-бумажной. Конопля — это высокомаржинальная нишевая культура, которая имеет широкие возможности для переработки», — отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Что это даст?

Внедрение системы позволит обеспечить публичность и открытость рынка промышленной конопли. В результате это приведет к росту субъектов, которые ведут деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей на внутренних и внешних рынках. А также позволит формировать объективные статистические и аналитические данные относительно промышленных конопли.
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Юридическим лицам, которые ведут деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей, доступны следующие модули в системе:
  • Модуль регистрации субъектов хозяйствования в сфере промышленной конопли
  • Модуль регистрации и управления земельными участками
  • Модуль посева и урожая
  • Модуль лабораторных исследований
  • Модуль выписок и отчетности
  • Интерактивная карта
Система єКоноплі интегрируется с государственными реестрами и системами, в частности:
  • Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований (далее — ЕГР);
  • Государственным реестром прав на недвижимое имущество (далее — ГРВП);
  • Государственным земельным кадастром (далее — ГЗК);
  • Информационно-коммуникационной системой єРослинництво (Государственным реестром сортов растений, пригодных для распространения в Украине; Реестром сертификатов на семена и/или посадочный материал).
Для регистрации в Реестре необходимо:
  • Подготовить только КЭП.
  • Подать заявку через электронный кабинет системы єКоноплі.
Кроме того, значительно упрощается деятельность юридических лиц. Ранее получение лицензии на производство промышленной конопли длилось до 3 месяцев. Теперь в соответствии с приказом Минагрополитики от 16 августа 2024 года № 2692 «Об утверждении Порядка ведения Реестра юридических лиц, которые ведут деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей», для выращивания конопли для промышленных целей достаточно зарегистрироваться в Реестре юридических лиц, которые ведут деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей, и нет надобности получать лицензии и квоты.
Система єКоноплі реализована Министерством аграрной политики и продовольствия Украины в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины в рамках Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа при поддержке правительства Швейцарии. Также к программе присоединился проект Европейского Союза «Институционная и политическая реформа мелкомасштабного сельского хозяйства в Украине» (IPRSA).
Реестр был создан на базе Дія. Engine — платформы, запущенной Министерством цифровой трансформации. Благодаря использованию этой разработки удалось значительно сэкономить время и ресурсы при работе над реестром.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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