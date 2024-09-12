В Украине планируют засеять 8000 га промышленной конопли — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине планируют засеять 8000 га промышленной конопли

Аграрный рынок
17
В Украине планируют засеять 8000 га промышленной конопли
В Украине планируют засеять 8000 га промышленной конопли
В Украине планируют засеять 8000 га промышленной конопли в следующем 2025 году.
Об этом <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL21pbmFncm8uZ292LnVhL25ld3MvbWluYWhyb3BvbGl0eWt5LXYtdWtyYWluaS1ha3R5dm5vLXZpZHJvZHpodWlldHNpYS10YS1yb3p2eXZhaWV0c2lhLWtvbm9wbGlhcnN0dm8/dj02NmUyOWZlOWFhN2JlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI==>сообщил директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак.
«Выращивание конопли в промышленных целях стало возможно после принятия закона о медицинском каннабисе. Промышленная конопля — это также множество продуктов с добавленной стоимостью — пищевая, легкая, целлюлозо-бумажная и другие отрасли промышленности», — отметил Игорь Виштак.
Он напомнил, что принят закон Украины от 21 декабря 2023 г. № 3528-IX относительно государственного регулирования обращения растений рода конопли.
Читайте также
С принятием закона промышленная конопля стала интересна украинским агропроизводителям. Она становится практически обычной сельскохозяйственной культурой, для выращивания которой уже не нужно будет иметь лицензии или квоты.
По словам Виштака, в Украине лучшие сорта промышленной конопли со всего мира. А благодаря научной базе у Украины также есть все шансы быть передовой страной и в селекционной работе. Институт лубяных культур НААН Украины и Институт сельского хозяйства северо-востока НААН Украины — это два передовых научных учреждения, владеющих сортами конопли.
Кроме того, еще 11 частных агропредприятий занимаются выращиванием семенного материала конопли.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.