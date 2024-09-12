В Украине планируют засеять 8000 га промышленной конопли — Finance.ua

В Украине планируют засеять 8000 га промышленной конопли Сегодня 18:24 — Аграрный рынок

В Украине планируют засеять 8000 га промышленной конопли

В Украине планируют засеять 8000 га промышленной конопли в следующем 2025 году.

Об этом <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL21pbmFncm8uZ292LnVhL25ld3MvbWluYWhyb3BvbGl0eWt5LXYtdWtyYWluaS1ha3R5dm5vLXZpZHJvZHpodWlldHNpYS10YS1yb3p2eXZhaWV0c2lhLWtvbm9wbGlhcnN0dm 8 /dj02NmUyOWZlOWFhN2JlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI==>сообщил директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак.

«Выращивание конопли в промышленных целях стало возможно после принятия закона о медицинском каннабисе. Промышленная конопля — это также множество продуктов с добавленной стоимостью — пищевая, легкая, целлюлозо-бумажная и другие отрасли промышленности», — отметил Игорь Виштак.

Он напомнил, что принят закон Украины от 21 декабря 2023 г. № 3528-IX относительно государственного регулирования обращения растений рода конопли.

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С принятием закона промышленная конопля стала интересна украинским агропроизводителям. Она становится практически обычной сельскохозяйственной культурой, для выращивания которой уже не нужно будет иметь лицензии или квоты.

По словам Виштака, в Украине лучшие сорта промышленной конопли со всего мира. А благодаря научной базе у Украины также есть все шансы быть передовой страной и в селекционной работе. Институт лубяных культур НААН Украины и Институт сельского хозяйства северо-востока НААН Украины — это два передовых научных учреждения, владеющих сортами конопли.

Кроме того, еще 11 частных агропредприятий занимаются выращиванием семенного материала конопли.

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