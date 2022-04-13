Для быстрого восстановления Украине нужны $70 миллиардов инвестиций в год — Минэкономики — Finance.ua
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Для быстрого восстановления Украине нужны $70 миллиардов инвестиций в год — Минэкономики

Сегодня 20:01Казна и Политика
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Для быстрого послевоенного восстановления Украина должна выйти на темпы получения инвестиций в размере примерно 35% ВВП, или $70 миллиардов в год в течение как минимум 10 лет.
Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.
«Для быстрого послевоенного восстановления мы должны выйти на темпы инвестиций примерно 35% ВВП. Последний ВВП у нас был 200 миллиардов долларов. 35% — это примерно 70 миллиардов долларов ежегодно», — подчеркнул Кудин.
По его словам, такие долгосрочные инвестиционные ожидания вызваны объемами разрушений и причиненного нашей экономике ущерба.
«Невозможно всё восстановить за один год. Усилия (инвесторов) должны быть направлены хотя бы на протяжении десяти лет», — сказал замминистра.
Он подчеркнул, что благодаря возросшему интересу к Украине со стороны как иностранных государств, так и иностранных компаний, у нашей страны есть шанс пригласить ведущих инвесторов.
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«Чтобы экономика выросла, нам нужно больше производств, больше предприятий в сфере услуг. Для этого требуются инвестиции. Мы работаем со многими ведущими странами мира, акции которых котируются на биржах. Наша ключевая задача, чтобы они пришли в Украину, открыли здесь бизнес и начали работать», — подчеркнул Кудин.
Чиновник также заявил, что правительство приступило к централизованному планированию развития отраслей экономики и определяет предприятия, которые нужно создать. В рамках этого планирования для возможных иностранных инвесторов разрабатываются готовые проектные решения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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