Для бесперебойной работы светофоров во время отключений в Киеве нужно до 4 миллиардов гривен — Finance.ua

Для бесперебойной работы светофоров во время отключений в Киеве нужно до 4 миллиардов гривен Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Для бесперебойной работы светофоров во время отключений в Киеве нужно до 4 миллиардов гривен

Для подключения светофоров в Киеве к линиям критической инфраструктуры понадобится несколько лет и бюджет от 2 до 4 миллиардов гривен.

Об этом сообщил Киевский городской совет в ответ на петицию граждан.

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Согласно сообщению, это связано со сложностью проведения организационно-технических мероприятий, таких как разработка проектно-сметной документации, согласование проектов с соответствующими органами, прокладка новых линий электропитания и восстановление благоустройства территорий.

Светофоры относятся к третьей категории электроприемников по надежности электроснабжения, что делает их более уязвимыми к отключениям. Для перевода светофоров на первую категорию, необходимую для бесперебойной работы при обесточивании, необходимы изменения в государственных строительных нормах (ГСН), не относящихся к компетенции Киевсовета.

В горсовете отмечают, что вместо подключения светофоров к линиям критической инфраструктуры сейчас в Киеве установлено более 280 шкафов резервного питания. Эти шкафы обеспечивают работу светофоров до 24 часов при отключении электроэнергии, а их заряд длится до 5 часов. В 2024 году было установлено еще 77 таких устройств.

Киевсовет добавляет, что продолжает работу над вопросом повышения надежности светофоров, однако масштабная реализация проекта, предусматривающая подключение всех светофоров к первой категории электроснабжения, требует значительных изменений в законодательстве и длительного внедрения.

Діло По материалам:

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