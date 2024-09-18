Для бесперебойной работы светофоров во время отключений в Киеве нужно до 4 миллиардов гривен — Finance.ua
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Для бесперебойной работы светофоров во время отключений в Киеве нужно до 4 миллиардов гривен

Казна и Политика
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Для бесперебойной работы светофоров во время отключений в Киеве нужно до 4 миллиардов гривен
Для бесперебойной работы светофоров во время отключений в Киеве нужно до 4 миллиардов гривен
Для подключения светофоров в Киеве к линиям критической инфраструктуры понадобится несколько лет и бюджет от 2 до 4 миллиардов гривен.
Об этом сообщил Киевский городской совет в ответ на петицию граждан.

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Согласно сообщению, это связано со сложностью проведения организационно-технических мероприятий, таких как разработка проектно-сметной документации, согласование проектов с соответствующими органами, прокладка новых линий электропитания и восстановление благоустройства территорий.
Светофоры относятся к третьей категории электроприемников по надежности электроснабжения, что делает их более уязвимыми к отключениям. Для перевода светофоров на первую категорию, необходимую для бесперебойной работы при обесточивании, необходимы изменения в государственных строительных нормах (ГСН), не относящихся к компетенции Киевсовета.
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В горсовете отмечают, что вместо подключения светофоров к линиям критической инфраструктуры сейчас в Киеве установлено более 280 шкафов резервного питания. Эти шкафы обеспечивают работу светофоров до 24 часов при отключении электроэнергии, а их заряд длится до 5 часов. В 2024 году было установлено еще 77 таких устройств.
Киевсовет добавляет, что продолжает работу над вопросом повышения надежности светофоров, однако масштабная реализация проекта, предусматривающая подключение всех светофоров к первой категории электроснабжения, требует значительных изменений в законодательстве и длительного внедрения.
По материалам:
Діло
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