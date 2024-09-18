Возможна ли «дружба» между водителями и эвакуаторами в Киеве? — Finance.ua

Возможна ли «дружба» между водителями и эвакуаторами в Киеве?
В этот раз мы поговорим о наболевшем — парковках, эвакуаторах и штрафстоянках, которые являются настоящей головной болью для многих водителей. Однако с появлением эвакуаторов в Киеве ситуация с парковкой несколько изменилась.
В новом выпуске «Страхування по-людськи» от finance.ua мы разберем все важные аспекты вместе с нашими гостями:
✅ Роман Деркач, продакт-менеджер мобильного приложения «Киев Цифровой» и действующий военнослужащий, объяснит, как изменилась ситуация с парковкой в городе после появления эвакуаторов и как определяют приоритеты для эвакуации автомобилей.
✅ Дарья Горбач, руководитель по работе с клиентами в Finance.ua и Minfin.ua, объяснит, какой страховой полис покрывает повреждения авто во время эвакуации и что делать, если ваш автомобиль пострадал.
Вас ждет много полезной информации:
❓ Как изменилась ситуация с парковкой в Киеве после внедрения эвакуаторов?
❓ Что делать, если ваш автомобиль эвакуировали, и как правильно оспорить штраф или эвакуацию?
❓ Можно ли избежать эвакуации, если машина не создает опасности на дороге?
❓ Как правильно выбрать страховой полис, который покрывает повреждения авто во время эвакуации? 📺 Смотрите подкаст на YouTube по ссылке ниже, чтобы узнать все тонкости работы эвакуаторов в городе и как защитить свой автомобиль с помощью страхования.
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