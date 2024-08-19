Директора киевского предприятия подозревают в легализации 11 млн грн, полученных от продажи е/е по завышенной стоимости — Finance.ua

Директора киевского предприятия подозревают в легализации 11 млн грн, полученных от продажи е/е по завышенной стоимости Сегодня 02:50 — Криминал

Правоохранители Киева уведомили о подозрении директора и учредителя частного предприятия, который в 2021—2022 гг. закупал электроэнергию по рыночной цене, а затем по завышенной стоимости реализовывал на объект учреждения Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«При процессуальном руководстве прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева уведомлен о подозрении директор частного общества в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем в крупных размерах (ч. 2 ст. 209 УК Украины)», — говорится в сообщении.

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Установлено, что в период 2021—2022 гг. одно из учреждений Государственного агентства водных ресурсов Украины заключило договор с киевским предприятием на поставку электроэнергии для обеспечения водой из р. Днепр для нужд населения, промышленности, на орошение земель в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также на выполнение санитарно-компенсационных попусков в р. Северский Донец для поддержания нормального эколого-гидрологического режима.

По данным следствия, директор и учредитель предприятия в период 2021—2022 гг. закупал электроэнергию на Украинской энергетической бирже по рыночной цене и в дальнейшем по завышенной стоимости реализовывал на объект учреждения Государственного агентства водных ресурсов Украины.

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Проведенная товароведческая и экономическая экспертиза установила нанесение ущерба государству в сумме 67,2 млн грн. По этому факту директору частного общества уже предъявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Расследование также установило, что фигурант перечислил разницу в цене на счета фиктивных предприятий на сумму 11 млн гривен таким образом, чтобы их легализовать.

«Потом эти деньги обналичивались и передавались подозреваемому за вычетом нескольких процентов за услуги «конвертации», — добавили в прокуратуре.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога.

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