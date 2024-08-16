У начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК во время обысков изъяли более $1 млн — Finance.ua
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У начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК во время обысков изъяли более $1 млн

Криминал
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У начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК во время обысков изъяли более $1 млн
У начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК во время обысков изъяли более $1 млн, Фото: gp.gov.ua
Правоохранители разоблачили начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщника на организации схемы уклонения от мобилизации.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК организовали схему уклонения от мобилизации военнообязанных. Они обеспечивали изготовление поддельных медицинских документов, которые в дальнейшем послужили основанием для признания военнообязанных непригодными к военной службе и их исключения из военного учета.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
В настоящее время задокументировано более 20 человек, которые таким образом пытались уклониться от мобилизации.
К своей противоправной деятельности подозреваемые пытались привлечь должностных лиц Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Украины для беспрепятственного утверждения необходимых документов.
В помещениях ТЦК, а также по месту жительства руководителей ТЦК, их сообщника, «уклонистов» и в автомобилях фигурантов проведено 33 обыска.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
В ходе проведения обысков у двух руководителей районных ТЦК изъяли почти полмиллиона долларов США, еще более 600 тыс. долларов у их сообщника, а также военно-учетные и медицинские документы военнообязанных.
Решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
По материалам:
Finance.ua
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