У начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК во время обысков изъяли более $1 млн — Finance.ua

У начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК во время обысков изъяли более $1 млн Сегодня 16:13 — Криминал

У начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК во время обысков изъяли более $1 млн, Фото: gp.gov.ua

Правоохранители разоблачили начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщника на организации схемы уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК организовали схему уклонения от мобилизации военнообязанных. Они обеспечивали изготовление поддельных медицинских документов, которые в дальнейшем послужили основанием для признания военнообязанных непригодными к военной службе и их исключения из военного учета.

Фото: gp.gov.ua

В настоящее время задокументировано более 20 человек, которые таким образом пытались уклониться от мобилизации.

К своей противоправной деятельности подозреваемые пытались привлечь должностных лиц Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Украины для беспрепятственного утверждения необходимых документов.

В помещениях ТЦК, а также по месту жительства руководителей ТЦК, их сообщника, «уклонистов» и в автомобилях фигурантов проведено 33 обыска.

Фото: gp.gov.ua

В ходе проведения обысков у двух руководителей районных ТЦК изъяли почти полмиллиона долларов США, еще более 600 тыс. долларов у их сообщника, а также военно-учетные и медицинские документы военнообязанных.

Решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

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