Во Львовской области предотвратили неправомерное использование подрядчиком почти 9 млн грн — Finance.ua
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Во Львовской области предотвратили неправомерное использование подрядчиком почти 9 млн грн

Криминал
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Во Львовской области предотвратили неправомерное использование подрядчиком почти 9 млн грн
Во Львовской области предотвратили неправомерное использование подрядчиком почти 9 млн грн
Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Галицкой окружной прокуратуры Львова о признании недействительным договора подряда. Следствием сделки должно было быть незаконное выделение из бюджета почти 9 млн грн.
Об этом сообщает областная прокуратура.
Установлено, что по результатам аукциона между коммунальным предприятием и обществом был заключен договор закупок работ. В частности, предприятие должно было осуществить строительство искусственного водоема в одном из сел Жовковского района.
Основанием реагирования прокурора служил выявленный факт совершенных ответчиком с другим участником аукциона антиконкурентных согласованных действий с целью искажения результатов торгов по закупке вышеуказанных подрядных работ.
В результате таких действий хозяйствующих субъектов нарушены требования действующего законодательства относительно соблюдения добросовестной конкуренции, максимальной экономии и эффективности, открытости и прозрачности на всех стадиях закупок.
Суд согласился с доводами прокурора и своим решением признал обжалуемый договор противоречащим интересам государства.
Следовательно, по результатам принятых мер представительского характера
По материалам:
Судебно-юридична газета
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