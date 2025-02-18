Динамика развития экономики Украины замедлилась в 2024 году: анализ GMK Center — Finance.ua

Динамика развития экономики Украины замедлилась в 2024 году: анализ GMK Center Сегодня 09:00

Динамика развития экономики Украины замедлилась в 2024 году: анализ GMK Center

Макроэкономические индикаторы украинской экономики в 2024 году показывают рост, но положительная динамика замедляется.

Об этом пишет GMK Center.

Аналитики отмечают, что примерно с начала II квартала прошлого года полностью исчерпался эффект восстановления экономики после тяжелейшего 2022-го и, как следствие, низкая база сравнения, которая в 2023-м обеспечивала рекордные показатели экономического роста.

Минэкономики оценивает рост украинской экономики в 2024 году на уровне и 3,6% г./г. Оценка роста была ухудшена с 4% г./г., что ожидалось на фоне более сдержанных показателей роста реального ВВП в III квартале, замедлившегося до 2% кв./кв.

«Будущее замедление роста экономики было видно уже летом. По оценкам Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), в августе прошлого года украинский ВВП снизился (впервые с марта 2023-го) на 2,8% по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года. Это связано с быстрой уборкой урожая в июле и меньшей урожайностью, чем в июле 2023 г., что привело к снижению добавленной стоимости в АПК», — говорится в аналитике.

Кроме стабилизации базы сравнения, на замедление роста украинской экономики в 2024 году повлияли невысокий урожай, более слабый, чем ожидалось, внешний спрос, интенсификация боевых действий и усиление ударов по энергетической и другой критической инфраструктуре, усугубление проблемы дефицита кадров.

Ключевыми факторами поддержки экономического роста в прошлом году стали работа морского коридора, способствовавшая увеличению экспорта АПК и ГМК, а также оборонные заказы, способствовавшие росту в машиностроении и ряде смежных отраслей. В свою очередь социальные и другие выплаты за счет международной помощи поддерживали потребительский спрос.

Аналитики неправительственных организаций ожидают, что украинский ВВП в долларовом выражении 2024 года будет на уровне $188,8 млрд, что все еще на 5,5% меньше, чем в 2021-м ($199,8 млрд).

При прочих равных условиях в обозримой перспективе в украинской экономике не ожидается резкого роста или резкого провала макроэкономических показателей, вошедших в «норму» с учетом реалий войны. По оценке ИЭИ рост реального ВВП Украины в 2025 году составит около 3%. В 2025 году независимые эксперты ожидают увеличения украинского ВВП до $199,5 млрд. Это уже будет соответствовать довоенному уровню, но с поправкой на долларовую инфляцию (12% - за период 2021—2024 гг.).

«Внешнеэкономическая статистика показала рост, но баланс торговых потоков далеко не в пользу нашей экономики», — говорят в GMK.

По данным НБУ, в 2024 году экспорт товаров и услуг вырос на 9,4% г./г. — до $56,1 млрд, импорт товаров и услуг увеличился на 3% г./г. — до $91,8 млрд.

Экспорт товаров увеличился на 12,1% г./г. — до $38,9 млрд.

В то же время, товарный импорт также продолжил расти, хотя и меньшими темпами — на 8,1% г./г., до $69 млрд.

Отрицательное внешнеторговое сальдо уменьшилось до $35,7 млрд против $37,9 млрд в 2023 году.

Сокращение дефицита произошло благодаря услугам, прежде всего, расходам украинских мигрантов за рубежом.

Ожидается, что экспорт и импорт товаров и услуг в 2025 году возрастут на 7% и 3,7% соответственно.

Оценки деловой активности к концу прошлого года несколько улучшились после резкого падения в июне (до 43,6 пункта), вызванного дефицитом электроэнергии после усиления российских ударов по энергоинфраструктуре. Однако по тем же причинам индекс ожиданий деловой активности снизился с 47,2 в ноябре до 45,9 в декабре прошлого года, практически вернувшись на уровень декабря 2023-го (45,7 п.). Таким образом, текущие оценки бизнес-климата умеренно пессимистичные, поскольку нейтральный уровень составляет 50 пунктов. По итогам января-сентября 2024 года промышленное производство выросло всего на 4,9% г./г. после 5,9% г./г. в 2023 году.

«Очевидно, что Украине уже сейчас нужно кардинально менять подходы к промышленной политике. Ориентироваться необходимо на политику Брюсселя, который активно обсуждает поддержку базовых отраслей, включая стальной сектор», — комментирует Станислав Зинченко, директор GMK Center.

Без сильного промышленного базиса Украина не сможет восстановиться после войны даже до довоенного уровня социально-экономического развития. Поэтому Украине необходима системная поддержка базовых отраслей (энергетика, машиностроение, ГМК, химпром) экономики, которые наполняют государственный и местные бюджеты, приносят в страну валютную выручку, поддерживают занятость и обеспечивают развитие экономики.

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