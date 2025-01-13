Действительно ли самые выгодные депозиты в Украине — сроком на 3 месяца Сегодня 12:05 — Личные финансы

Действительно ли самые выгодные депозиты в Украине — сроком на 3 месяца

В 2023 году, пытаясь удержать клиентов высокими депозитными ставками, украинские банки приняли единственно правильную стратегию: делать на коротких вкладах (в основном на 3 месяца) процент выше, чем по более длинным. На начало 2024 г. подобная депозитная политика проводилась практически во всех банках.

Об этом говорится в материале Finance.ua.

Если в августе 2023 г. в банках можно было встретить трехмесячные депозиты под 20% годовых, то уже к январю 2024 г. максимальная процентная ставка по таким депозитам опустилась до 18%.

Дальнейшее снижение происходило медленнее, банки опасались, что вкладчики перейдут к конкурентам.

В апреле 2024 года максимальная ставка по трехмесячным депозитам снизилась до 17,5% годовых, в июне 2024 года — до 16,5% и, наконец, в августе 2024 года — до 16% годовых. При этом многие банки успешно принимали короткие депозиты под 11−13% годовых, а в крупнейших банках можно было увидеть и более низкие ставки.

В сентябре 2024 года наметился рост депозитных ставок, несмотря на сохраняющуюся на уровне 13% учетную ставку НБУ.

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Правда, поднимали их очень неохотно; часто банки пытались провести какую-то акцию с повышенным процентом на акционный депозит, привлекая таким образом новых клиентов.

К ноябрю 2024 г. максимальные процентные ставки на 3 месяца едва достигли 17% годовых. Это означает, что на конец 2024 года ставки ниже, чем на начало года.

Подробнее о том, чего ждать от депозитов в 2025 году — читайте в статье по ссылке.

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