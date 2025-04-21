Детройтская тройка: сколько зарабатывают топ-менеджеры автомобильных компаний — Finance.ua
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Детройтская тройка: сколько зарабатывают топ-менеджеры автомобильных компаний

Технологии&Авто
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Детройтская тройка: сколько зарабатывают топ-менеджеры автомобильных компаний
Детройтская тройка: сколько зарабатывают топ-менеджеры автомобильных компаний
Наиболее высокооплачиваемой среди гендиректоров Детройтской тройки стала руководительница GM. Компенсационный пакет гендиректора General Motors Co. Мэри Барры за 2024 год увеличился на 5,9% по сравнению с предыдущим годом и составил $29,5 млн.
Таким образом, в 2024 году Барра стала самой высокооплачиваемой среди генеральных директоров Детройтской тройки, если не учитывать выплаты при увольнении Карлосу Таваресу (Stellantis).
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Гендиректор Ford Motor Co. Джим Фарли получил почти $24,9 млн общей компенсации за 2024 год.
По оценкам GM, в 2024 году среднее вознаграждение работника компании составило $95 111 по сравнению с $91 778 в 2023 году.
Отметим, как пишет Reuters, General Motors (GM) в 2024 году продала в США около 2,7 миллиона автомобилей в США, что на 4,3% больше, чем в 2023 году.
В свою очередь Ford Motor Company реализовала 2,08 миллиона автомобилей в США, что также на 4% больше, чем в 2023 году.
По материалам:
Телеканал 24
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